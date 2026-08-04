Calzolari (presidente BolognaFiere): «Il progetto del nuovo stadio del Bologna entro autunno 2027»

Prende forma il progetto per il nuovo stadio del Bologna, che sorgerà nell’area della Fiera cittadina. A fare il punto sull’operazione è Gianpiero Calzolari, presidente dell’ente fieristico bolognese, in un’intervista rilasciata al Corriere, edizione di Bologna. Secondo quanto dichiarato da Calzolari, la scelta della Fiera di entrare nel progetto nasce dall’esigenza di dare un utilizzo continuativo a una struttura che, altrimenti, rischierebbe di pesare sui bilanci. «Nessuna società al mondo può sostenere uno stadio che vive ogni 15 giorni per la partita – ha dichiarato Calzolari. – Il Bologna ha quella necessità e noi abbiamo l’area. E poi non c’è consumo di suolo, non stiamo parlando di un’area verde. Ci sono uscite dell’autostrada, tangenziale, parcheggi e fermata del tram. In più dal punto autorizzativo è un pezzo avanti».

A dare impulso all’operazione sarebbe stato lo stesso Bologna, che avrebbe prospettato alla Fiera la scadenza legata a EURO 2032 e la possibilità di accedere ai fondi pubblici destinati alla manifestazione continentale. Sul fronte dei tempi, Calzolari ha spiegato che tra agosto e settembre i progettisti dovranno definire una soluzione di massima, mentre il via libera definitivo è atteso entro l’autunno. Il 2027 sarebbe invece l’anno dedicato alla progettazione esecutiva. «Per gli Europei lo stadio deve avere almeno 32mila posti – ha dichiarato il presidente di BolognaFiere. – Sarà una struttura in grado di ospitare anche altri eventi quindi c’è la necessità di un’ingegneria specifica».