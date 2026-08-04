Nel caos FIFA arriva l'intervento anche di Macron: il presidente francese «vuole preservare l'unità del calcio mondiale»

Il progetto è stato però ritirato ufficialmente dalla FIFA nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, dopo settimane di tensioni interne al mondo del calcio.

Il piano, ideato dal presidente della FIFA Gianni Infantino , prevedeva la creazione di una struttura denominata FIFA Forward Enterprise , destinata a gestire diritti televisivi, biglietteria, sponsorizzazioni e licenze legate alle competizioni della federazione, Mondiale compreso. L’operazione avrebbe dovuto fruttare fino a 4,2 miliardi di dollari attraverso l’ ingresso di capitali privati per circa il 20% .

La crisi che ha investito la FIFA nelle ultime settimane ha ormai varcato i confini dello sport e coinvolge direttamente la politica internazionale . Secondo quanto riferisce l’Equipe, il presidente francese Emmanuel Macron si sarebbe attivato personalmente , con una serie di contatti telefonici riservati, per influenzare l’esito della vicenda legata al progetto di cessione di quote del Mondiale a investitori privati.

Lavoro dietro alle quinte

A differenza del premier britannico Andy Burnham, che il 31 luglio aveva chiesto apertamente le dimissioni di Infantino definendolo inadatto a guidare l’organizzazione, Macron non si è esposto pubblicamente. Dietro le quinte, però, il capo dello Stato francese avrebbe moltiplicato i contatti con le principali figure del calcio europeo e internazionale, a partire da Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, che aveva minacciato un boicottaggio delle competizioni FIFA da parte delle 55 federazioni membre qualora il progetto non fosse stato accantonato.

Una fonte vicina all’Eliseo, citata da L’Equipe, spiega che l’obiettivo del presidente francese è quello di «preservare l’unità del calcio mondiale ed evitare qualsiasi frattura duratura tra i continenti e le confederazioni». Nella stessa direzione si inserirebbe il sostegno accordato a Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, primo tra i 55 presidenti delle associazioni membri della Confederazione europea a esprimere pubblicamente la propria contrarietà al piano di Infantino.

Il quotidiano francese riferisce inoltre che Macron avrebbe sentito telefonicamente lo stesso Infantino il 30 luglio, prima della riunione UEFA, ribadendogli la «necessità dell’unità del calcio mondiale, evitando le fratture» e il «rafforzamento della solidarietà internazionale». Contatti sarebbero avvenuti anche con Patrice Motsepe, numero uno della CAF, la confederazione calcistica africana.

Interpellata sul sostegno della Francia alla permanenza di Infantino alla guida della FIFA, a pochi mesi dal congresso elettivo previsto a marzo 2027 a Rabat, la stessa fonte vicina al presidente si è limitata a dichiarare che «la Francia sostiene pienamente Aleksander Ceferin», senza sbilanciarsi ulteriormente sul futuro del dirigente italo-svizzero-libanese.