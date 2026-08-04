La Confederazione africana non abbandona Infantino: pronti a un confronto con il presidente FIFA

Mentre Asia, Europa e la CONCACAF, che gestisce il calcio in Nord e Centro America e nei Caraibi, hanno tutte dichiarato nel fine settimana di aver perso fiducia nella leadership di Infantino, la CAF ha mantenuto il riserbo, offrendo a Infantino la speranza di poter contare sul sostegno dei suoi numerosi membri mentre cerca di mantenere il potere alle elezioni presidenziali della FIFA del prossimo marzo. Mercoledì scorso la CAF ha rilasciato solo una dichiarazione in cui affermava che avrebbe esaminato l’iniziativa «FIFA Forward Enterprise» di Infantino che però venerdì, sotto forte pressione, ha abbandonato il progetto. Il piano di Infantino rimane all’ordine del giorno della riunione della CAF, anche se non vi è alcuna garanzia che l’organo di governo del calcio africano prenda una posizione sul futuro del presidente FIFA.

Tuttavia, alcuni membri di spicco del comitato affermano di sostenere Infantino, tra cui il vicepresidente della CAF Fouzi Lekjaa, del Marocco, e gli altri membri del Consiglio della FIFA Hany Abo Rida (Egitto), Hamidou Djibrilla (Niger) e Ahmed Yhaya (Mauritania). È arrivata anche una dichiarazione di sostegno da parte di Veron Mosengo-Omba, recentemente eletto presidente della federazione calcistica della Repubblica Democratica del Congo ed ex segretario generale della CAF, che ha studiato all’università in Svizzera insieme a Infantino. Tutti hanno diffuso messaggi formulati in modo simile, accogliendo con favore la decisione di Infantino di abbandonare il progetto, prima di elogiarlo ed esprimergli il proprio sostegno.