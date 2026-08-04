La Serie C in diretta su Rai 2: si parte alla quarta giornata con Ravenna-Perugia

La Serie C sarà in diretta su Rai 2. Un’importante vetrina per i territori e i club, che porteranno giovani talenti e belle giocate nelle case degli italiani grazie al palinsesto di uno dei tre canali principali del servizio pubblico.

La prima partita ad essere trasmessa su Rai 2 sarà Ravenna-Perugia, valida per la quarta giornata di andata e in programma allo stadio “Bruno Benelli” domenica 13 settembre alle 15. Una sfida attesa, che la scorsa stagione sportiva regalò gol ed emozioni: nella città ravennate finì 3-2 per i padroni di casa.