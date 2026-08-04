Dove vedere Newport Roma tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Gian Piero Gasperini avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione gallese, militante nella League Two, la quarta divisione del calcio britannico.

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Questa sfida servirà a Gasperini per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società giallorossa, attualmente al lavoro in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Newport e Roma sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, la Roma scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: