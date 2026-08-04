Oggi i funerali di Franco Baresi: dove seguire la cerimonia in diretta

Quest’oggi nella basilica di Sant’Ambrogio di Milano si svolgeranno i funerali di Franco Baresi, la leggenda del Milan e della Nazionale scomparsa il 31 luglio all’età di 66 anni per un tumore.

Prevista una numerosa folla a dare l’ultimo saluto a colui che ha rivoluzionato il ruolo di difensore e che a cavallo fra gli anni ’80 e ’90 ha vinto tutto, compreso un Mondiale nel 1982, nonostante non sia mai sceso in campo. Presenti, oltre alla dirigenza rossonera al completo – compreso il patron Gerry Cardinale – anche alcune delegazioni di altri club, stranieri compresi, come quelle di Barcellona e Real Madrid. Non ci sarà invece il Milan di oggi, che sarà rappresentato però dal capitano Mike Maignan, visto che la formazione di Ruben Amorin è impegnato in Australia per la tournée estiva.