Oggi i funerali di Franco Baresi: dove seguire la cerimonia in diretta

Quest’oggi nella basilica di Sant’Ambrogio di Milano si svolgeranno i funerali di Franco Baresi, la leggenda del Milan e della Nazionale scomparsa il 31 luglio all’età di 66 anni per un tumore.
Prevista una numerosa folla a dare l’ultimo saluto a colui che ha rivoluzionato il ruolo di difensore e che a cavallo fra gli anni ’80 e ’90 ha vinto tutto, compreso un Mondiale nel 1982, nonostante non sia mai sceso in campo. Presenti, oltre alla dirigenza rossonera al completo – compreso il patron Gerry Cardinale – anche alcune delegazioni di altri club, stranieri compresi, come quelle di Barcellona e Real Madrid. Non ci sarà invece il Milan di oggi, che sarà rappresentato però dal capitano Mike Maignan, visto che la formazione di Ruben Amorin è impegnato in Australia per la tournée estiva.
Proprio domani, inoltre, i rossoneri scenderanno in campo a Perth per affrontare l’Inter in quello che sarà il primo derby della stagione, anche se si tratta di una amichevole. In questa occasione il Milan ha preparato una serie di iniziative per rendere omaggio alla sua storica bandiera, anche a migliaia di chilometri di distanza.
Per quanto riguarda invece la cerimonia dei funerali, i tifosi che vorranno seguirla in diretta potranno farlo in chiaro su Rete 4, dove dalle 10.50 andrà in onda Speciale “Diario del giorno – Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano”, condotto da Monica Bertini, per ricordare lo storico difensore del Milan e della Nazionale Franco Baresi. Lo speciale, in collaborazione con Sport Mediaset, ricorderà la vita e la carriera straordinaria di un grande italiano, autentica icona del calcio mondiale. Il saluto all’indimenticabile campione rossonero sarà arricchito da collegamenti da Piazza Sant’Ambrogio, con le testimonianze delle persone che andranno a rendergli omaggio.