Paralizzare la FIFA con nuove competizioni private: il piano per forzare le dimissioni di Infantino

Si prospettano settimane sempre più difficili per Gianni Infantino. Il presidente della FIFA, mentre continua a perdere consensi dalle varie federazioni europee, rischia di essere sempre più isolato in quella che nelle idee dei suoi oppositori è l’ultima ratio per spingerlo alle dimissioni prima delle elezioni presidenziali in programma per marzo 2027.

Come riporta The Times, il piano degli oppositori di Infantino è quello di ideare e organizzare delle proprie competizioni internazionali qualora il presidente della FIFA si rifiutasse di lasciare l’incarico di presidente. Fra le fila degli oppositori, oltre alla UEFA, ci sono anche CONCACAF e la AFC, le confederazioni del Nord e Centro America e quella asiatica. I rispettivi vertici avrebbero così ideato una serie di iniziative per forzare la mano a Infantino, che nel frattempo sta provando a raccogliere intorno a sé i suoi fedelissimi fra le confederazioni africana e sudamericana. Ma a questo momento il dirigente svizzero ha ottenuto solamente 15 dichiarazioni di sostegno dalle 211 federazioni affiliate.