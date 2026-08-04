Altri guai per Infantino: le 11 città USA che hanno ospitato i Mondiali chiedono 1 mln a testa alla FIFA

Come scrive The Athletic, prima della Coppa del Mondo per club del 2025, che si è tenuta negli Stati Uniti, il presidente della FIFA Gianni Infantino annunciò che la Federazione Internazionale avrebbe destinato 1 milione di dollari a ciascuna delle 11 città che hanno ospitato le partite del torneo . Questo contributo fu definito un lascito e Infantino affermò che i fondi sarebbero stati utilizzati per costruire mini-campi da calcio e sostenere progetti sociali.

Le 11 città statunitensi che hanno ospitato i Mondiali di calcio 2026 stanno chiedendo alla FIFA il pagamento dei milioni di dollari promessi dall’organo di governo del calcio mondiale, ma che finora non sono stati versati.

Le città avrebbero ricevuto rassicurazioni

Dopo l’annuncio, le città statunitensi che avrebbero dovuto ospitare le partite dei Mondiali 2026 hanno chiesto se avrebbero ricevuto lo stesso contributo di 1 milione di dollari per ospitare più partite nell’arco di 39 giorni durante i Mondiali.

Secondo quattro dirigenti dei comitati delle città ospitanti statunitensi, la dirigenza della FIFA ha ripetutamente assicurato che avrebbero ricevuto lo stesso contributo di 1 milione di dollari per l’eredità lasciata, nonostante l’organizzazione non abbia mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito.

Le undici città statunitensi che hanno ospitato i Mondiali di calcio sono state Seattle, l’area della Baia di San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami e Boston.

I quattro dirigenti hanno affermato che questa promessa era stata fatta verbalmente dai membri dell’alta dirigenza della FIFA e ribadita durante le riunioni, ma non è stata ancora mantenuta. Per questo motivo diverse città stanno ora chiedendo al personale della FIFA aggiornamenti sui pagamenti, FIFA che ha rifiutato di commentare.

A rendere complicata la situazione è una ragione pratica: diversi comitati organizzatori locali stanno chiudendo la propria attività ora che il torneo è terminato, e non è chiaro a chi dovrebbero essere destinati eventuali fondi in arrivo. Altri comitati, invece, si trovano a dover chiudere i bilanci da consegnare alle autorità competenti senza sapere se inserire o meno queste somme, non avendo alcuna garanzia sui tempi, né sulla certezza, del loro arrivo.