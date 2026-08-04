Adzic è solo l'ultimo tassello della Next Gen a salutare la Juve: incassati oltre 230 milioni dall'Under 23

Un’operazione che conferma quanto la scommessa sulla squadra Under 23 stia continuando a ripagare il club piemontese, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico.

Con il prestito di Adzic sono 44 le operazioni concluse nel corso degli ultimi sette anni che hanno portato giovani lontano dalla Continassa, generando cospicue plusvalenze per il club bianconero . In quest’ultimo elenco non c’è ovviamente ancora il centrocampista classe 2006, che comunque resta uno dei prodotti più importanti usciti dalla seconda squadra bianconera.

Era il 2018 quando la dirigenza juventina decise di anticipare i tempi rispetto al resto del calcio italiano, fondando una sezione Under 23 destinata a diventare un ponte naturale tra il settore giovanile e la prima squadra.

Il conto complessivo delle plusvalenze Next Gen

Secondo i dati elaborati da Calcio e Finanza, il conto complessivo delle plusvalenze relative a prodotti della Next Gen riferite agli esercizi compresi tra il 2019/20 e quello appena concluso al 30 giugno 2026 ammonta a 187 milioni di euro. Il dato assume un valore ancora più significativo se comparato al volume aggregato delle plusvalenze, che nello stesso periodo è di 428 milioni di euro: la Next Gen pesa dunque il 44% del totale.

Guardando alle singole stagioni, la Juventus era partita forte nel primo biennio. Al 30 giugno 2020 infatti a bilancio vengono iscritti oltre 30 milioni di plusvalenze sui calciatori provenienti dalla seconda squadra, che incidono tuttavia in maniera tutto sommato modesta sui 167 milioni complessivamente realizzati dal club.

L’anno successivo il dato rimane sostanzialmente stabile attestandosi a 29,8 milioni di euro, che tuttavia rappresentano la sostanziale totalità delle plusvalenze del club che si fermano a 30,5 milioni. Il triennio seguente invece i bianconeri hanno fatto un ricorso significativamente inferiore al player trading, con la voce legata alle plusvalenze Next Gen che rimane sempre compresa in una forbice che si colloca tra 5 e i 10 milioni di euro annui.

Il 2024/25 invece emerge come l’anno maggiormente prolifico sul fronte delle cessioni dei giovani, con le plusvalenze legate all’Under 23 che hanno raggiunto i 74 milioni di euro, cifra che pesa per oltre l’80% sul totale realizzato che sfiora i 90 milioni.

Le previsioni

Per l’ultimo esercizio chiuso al 30 giugno 2026, in mancanza di dati ufficiali di bilancio che usciranno solamente nei prossimi mesi, Calcio e Finanza ha ricostruito, grazie anche alla semestrale del 31 dicembre 2025, le operazioni concluse dal club bianconero e il relativo impatto sui conti. In base alle previsioni, dalla Next Gen sono arrivati quasi 33 milioni di euro di plusvalenze sugli oltre 44 milioni conseguiti, per un totale di 56 milioni di euro complessivi di proventi dalla gestione calciatori in base alle previsioni elaborate da Calcio e Finanza.

I dati riportati, per ragioni di comparabilità, fanno riferimento esclusivamente alle plusvalenze – al lordo di eventuali oneri accessori – rilevate al momento della vendita e non subordinate al verificarsi di condizioni future. Sono dunque esclusi bonus e sell-on fee, ovvero le percentuali che il club ha incassato negli anni successivi in seguito ad un ulteriore cambio di casacca, quando previsto dai termini contrattuali.

Oltre dunque al sollievo immediato per i conti, in svariate situazioni la Next Gen ha rappresentato anche un ulteriore fonte di redditività dilazionata nel corso degli anni: tra bonus e sell-on fee infatti sono maturati a posteriori oltre 45 milioni di euro, che portano il totale portato in dote dagli Under 23 a poco meno di 235 milioni di euro. L’operazione di Adzic potrebbe aumentare ulteriormente questo tesoretto.