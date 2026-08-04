Ufficiale, Brookfield completa l'acquisizione di Oaktree: il fondo proprietario dell'Inter valutato quasi 10 miliardi

Questa operazione rappresenta il passo successivo di una partnership iniziata nel 2019 e riunisce pienamente le piattaforme di Oaktree e Brookfield. Con l’aggiunta di Oaktree, la piattaforma globale del credito di Brookfield offre un’ampia gamma di soluzioni nei settori del credito opportunistico, del credito legato agli asset reali, della finanza garantita da attività e del credito corporate performing, rivolgendosi a investitori istituzionali, consulenti finanziari e clienti individuali. L’operazione ha un costo intorno ai 3 miliardi di dollari per il 26% delle quote di Oaktree che erano rimaste in possesso dei soci fondatori del fondo, che è stato così valutato complessivamente 11,5 miliardi , pari a quasi 9,98 miliardi di euro.

Connor Teskey, CEO di Brookfield Asset Management, ha dichiarato: «Brookfield è da decenni uno dei principali investitori in asset alternativi e, negli ultimi 20 anni, ha costruito un’attività nel credito a complemento delle sue piattaforme globali negli asset reali. L’aggiunta del marchio Oaktree ha ulteriormente rafforzato la nostra capacità di investire attraverso i cicli di mercato e le diverse opportunità, valorizzata dallo storico di Oaktree e dalle sue capacità di valutazione degli investimenti. Non vediamo l’ora di costruire su questo solido storico e sulla profonda competenza del team, mentre continuiamo a far crescere la nostra attività globale nel credito».

Bob O’Leary e Armen Panossian, Co-CEO del Credit Group di Brookfield, hanno dichiarato: «La partnership tra Brookfield e Oaktree negli ultimi sette anni si è basata su un impegno condiviso verso investimenti disciplinati e una prospettiva di lungo periodo. Questo passo successivo ci consente di consolidare tali fondamenta e di continuare a offrire risultati solidi ai nostri clienti».

Howard Marks sarà Co-Presidente di Oaktree, oltre a mantenere il ruolo di Direttore di Brookfield Corporation e Presidente dell’Investment Solutions Group di Brookfield. Bruce Karsh sarà anch’egli Co-Presidente di Oaktree, oltre a continuare a ricoprire il ruolo di Chief Investment Officer di Oaktree e gestore dei portafogli per le strategie Global Opportunities e Global Credit della società.