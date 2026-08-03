Cairo: «Mancini Ct è una scelta di Malagò. La Serie A voleva Conte in Nazionale»

Urbano Cairo torna a parlare toccando i temi caldi dell’estate tra Nazionale, Federazione e, ovviamente, il futuro del Torino. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente granata è stato tra i pochi dirigenti di Serie A a esporsi pubblicamente dopo l’ultima assemblea di Lega, alla presenza della FIGC Giovanni Malagò e degli ormai ex dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Leonardo. Cairo ricostruisce la vicenda che ha portato alla nomina di Roberto Mancini come commissario tecnico: «Sappiamo come sono andate le cose. Malagò ha voluto indicare prima il direttore tecnico impegnandosi a convincere Maldini e poi sulla scelta di Pirlo il problema dello sponsor russo legato alle scommesse ha fatto cadere tutto». E aggiunge, senza troppi giri di parole, chi porta ora la responsabilità delle scelte federali: «Malagò era il candidato a presidente federale della Lega di A a cui poi si sono aggiunte altre componenti. Oggi è lui il responsabile delle scelte, da parte mia riceve un grande in bocca al lupo».

Il presidente del Torino non nasconde però quale fosse la sua preferenza personale per la panchina azzurra. Secondo Cairo la scelta giusta sarebbe stata Antonio Conte: «Lo avrei scelto perché è necessario dare un impulso forte all’attività, in modo da partire subito bene. Conte lo stimo aveva già fatto bene in Nazionale, una Nazionale che non era chissà cosa, specie in attacco. Era motivato, poteva essere l’uomo giusto». Una preferenza che secondo Cairo era condivisa da buona parte del mondo Serie A: «Vero in Lega c’era una propensione per Conte ct, Malagò ha scelto diversamente».