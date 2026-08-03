Il Governo insoddisfatto di Malagò: a rischio 50 milioni di sponsor dalle partecipante di Stato

I rapporti fra il Governo e Giovanni Malagò sono da sempre molto freddi e non sono mai andati oltre al necessario confronto istituzionale, anche quando l’attuale presidente della FIGC era numero uno del CONI. E il primo mese a capo del calcio italiano da parte del dirigente romano non ha scaldato più di tanto i vertici dell’esecutivo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, l’ultima vicenda legata alla nomina del commissario tecnico, ricaduta su Roberto Mancini che vedrà Claudio Ranieri come direttore tecnico, non ha fatto altro che incrinare ancora di più i rapporti con le istituzioni nazionali, rimaste deluse dalla lunga attesa e soprattutto dal caso Pirlo che ha portato alle dimissioni di Paolo Maldini, prima scelta di Malagò come Dt, e a quelle dell’advisor Leonardo.