Serie A, nuovo regolamento per gare rinviate e interrotte: l'obiettivo è avere tempistiche certe

La Lega Serie A ha definito il nuovo regolamento per il recupero delle gare non iniziate e la prosecuzione delle partite interrotte del campionato di Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 per la stagione sportiva 2026/2027. Il testo introduce procedure più chiare e tempi certi, con l’obiettivo di limitare al minimo i rinvii e garantire la regolarità dei campionati.

Un concetto che la Lega Serie A specifica è quello della prima data utile, ovvero la prima giornata libera del calendario che rispetti le finestre FIFA e garantisca adeguati tempi di recupero. In pratica, entrambe le società devono avere almeno due giorni completamente liberi sia dopo la gara ufficiale precedente sia prima di quella successiva, evitando così un’eccessiva congestione del calendario.