Il Perugia cambia proprietà: il club umbro torna alla famiglia Gaucci

Perugia Calcio e Arenacuri srl hanno « firmato il contratto preliminare per la cessione dell’intero pacchetto delle quote del club» . Lo sottolinea la società biancorossa in una nota diffusa subito dopo un incontro che si è tenuto fra le parti questa mattina, a Perugia, nello studio Santucci e partner di Madonna Alta.

Con la nuova cordata, ai vertici della società biancorossa, impegnata nel campionato di Serie C, arriva Alessandro Gaucci , figlio dello storico presidente Luciano , che gestirà la parte sportiva. Insieme ad Alessandro Gaucci, che torna nel capoluogo umbro dopo 20 anni passati in Spagna, all’incontro che si è tenuto stamani hanno preso parte il presidente di Arenacuri, Francesco Maria Lana , e il direttore generale del Perugia Hernan Borras .

Diana arriverà «stasera con il suo staff» e «da domani si comincia», ha detto Gaucci appena dopo l’incontro. «Ora c’è una squadra da allestire. I tempi? Non ne abbiamo tanti purtroppo, dobbiamo rifare una rosa quasi al completo, non sono rimasti tanti giocatori». Parlando con la stampa che lo ha atteso fuori dallo studio di Madonna Alta, Gaucci ha detto che l’obiettivo è «migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni, credo sia possibile se facciamo un buon lavoro». Il problema è legato ai tempi per allestire una squadra competitiva. «Sono 35 anni che faccio questo lavoro, non mi è mai successo di dover allestire una squadra con così poco tempo».

Sul progetto sportivo, Gaucci ha detto di essere stato «contattato da questo gruppo per fare cose importanti e per cercare di portare il Perugia nel più breve tempo possibile, dove tutti vogliono. Poi bisogna essere bravi a riuscirci».

La società biancorossa, tramite una nota, ha annunciato che «i dettagli dell’operazione, concordata nel prioritario interesse del Perugia, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore». Secondo quanto emerso, dovrebbe tenersi nella giornata di mercoledì.