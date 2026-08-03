Lukaku richiesto dalla MLS: il peso a bilancio del belga sui conti del Napoli

A pesare sulla scelta del club ci sono anche l’età, l’ ingaggio elevato e i dubbi sulla tenuta fisica del belga, frenato negli ultimi anni da una lunga serie di problemi muscolari.

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra essere ormai ai titoli di coda. La frattura nata qualche mese fa, quando l’attaccante decise di non rientrare in Italia per proseguire il percorso di recupero in Belgio, non si è mai davvero ricomposta.

Sullo sfondo prende sempre più quota l’ipotesi MLS: l’Atlanta United è pronto a muovere i passi decisivi per convincere Lukaku a chiudere in anticipo la sua esperienza in maglia azzurra e ripartire dagli Stati Uniti, dove le sue richieste economiche non rappresenterebbero un ostacolo. Il club di De Laurentiis è disposto ad ascoltare le offerte, ma chiede almeno 10 milioni di euro per il cartellino di Big Rom, visto l’attuale peso a bilancio dell’ex Inter e Roma.

Napoli cessione Lukaku – Il valore a bilancio

Per Romelu Lukaku, il Napoli nel 2024 ha versato nelle casse del Chelsea 30 milioni di euro, facendogli firmare un contratto triennale. Considerando che la società azzurra ammortizza i cartellini a quote decrescenti, al 30 giugno 2026, l’attaccante belga è entrato nell’ultimo anno di contratto con un valore di 13,86 milioni di euro.