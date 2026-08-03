Macron cresce ancora: ricavi a 117,5 milioni nel semestre e stock option per oltre 100 dipendenti

Macron archivia un primo semestre 2026 in crescita, confermando il percorso di espansione degli ultimi anni. L’azienda bolognese ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con un fatturato di 117,5 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre oltre l’80% dei ricavi continua ad arrivare dai mercati esteri, a conferma di una presenza internazionale sempre più rilevante nel settore dello sportswear.

«La crescita del primo semestre conferma la validità della nostra visione strategica, fondata sulla capacità di competere su scala globale, sull’incontro tra innovazione, performance e stile italiano nel mondo degli sport di squadra e su un modello di go-to-market che integra oltre 200 Macron Sports Hub in più di 40 Paesi con un ecosistema digitale proprietario», ha commentato l’amministratore delegato Gianluca Pavanello.