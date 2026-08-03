Macron cresce ancora: ricavi a 117,5 milioni nel semestre e stock option per oltre 100 dipendenti

Macron archivia un primo semestre 2026 in crescita, confermando il percorso di espansione degli ultimi anni. L’azienda bolognese ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con un fatturato di 117,5 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre oltre l’80% dei ricavi continua ad arrivare dai mercati esteri, a conferma di una presenza internazionale sempre più rilevante nel settore dello sportswear.
«La crescita del primo semestre conferma la validità della nostra visione strategica, fondata sulla capacità di competere su scala globale, sull’incontro tra innovazione, performance e stile italiano nel mondo degli sport di squadra e su un modello di go-to-market che integra oltre 200 Macron Sports Hub in più di 40 Paesi con un ecosistema digitale proprietario», ha commentato l’amministratore delegato Gianluca Pavanello.
Il CdA dà il semaforo verde al pagamento del Piano di Stock Option
Contestualmente all’approvazione della semestrale, il consiglio di amministrazione ha inoltre dato il via libera al pagamento degli importi maturati nell’ambito del Piano di Stock Option, che coinvolge oltre 100 dipendenti-imprenditori.
L’iniziativa si inserisce nel modello di governance sviluppato dall’azienda negli ultimi anni, fondato sulla partecipazione delle persone ai risultati e sulla condivisione del valore creato.
Un approccio che Macron considera uno degli elementi distintivi della propria cultura aziendale e della crescita registrata nel tempo.
Su Sport e Finanza l’analisi completa dei risultati semestrali.