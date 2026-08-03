Dal lutto al braccio alle coreografie sugli spalti: Milan-Inter a Perth nel ricordo di Franco Baresi

Sono giornate di ricordi e omaggi a Franco Baresi , venuto a mancare la scorsa settimana. Martedì l’ultimo saluto nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano, ma gli obblighi logistici della tournée estiva non permettono alla prima squadra del Milan di presenziare . Mercoledì infatti i rossoneri sfideranno l’ Inter nel primo derby stagionale – seppur in amichevole – che sarà giocato a Perth , in Australia.

Il Milan giocherà col lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxischermi saranno proiettate le sue immagini e i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi.

I funerali della leggenda rossonera si svolgeranno nella giornata di domani, martedì 4 agosto, nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Alla funzione non potrà partecipare la squadra rossonera, che potrebbe però essere rappresentata dai calciatori che non sono andati in tournée, da capitan Mike Maignan ad Adrien Rabiot, passando per Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Presente, invece, tutta la dirigenza rossonera ed è atteso anche il patron Gerry Cardinale.