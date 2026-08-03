Hapoel Tel Aviv-Katowice decreterà l'avversaria dell'Atalanta per accedere al girone di Conference

Negli spareggi della UEFA Conference League 2026/27 l’Atalanta affronterà la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi oggi 3 agosto nella sede UEFA di Nyon.
L’andata è in programma giovedì 20 agosto, il ritorno una settimana più tardi, giovedì 27 agosto. La programmazione definitiva delle partite sarà annunciata in seguito.
Sorteggio spareggi Uefa Conference League 2026/27
Ecco di seguito tutti gli accoppiamenti degli spareggi di Uefa Conference League 2026/27, a cui l’Atalanta partecipa come settima classificata al termine della scorsa stagione.
Percorso campioni
- FC Thun (SUI) / Víkingur Reykjavík (ISL) vs FK Borac (BIH) / ML Vitebsk (BLR)
- Shamrock Rovers FC (IRL) / KF Egnatia (ALB) vs KuPS Kuopio (FIN) / Universitatea Craiova (ROU)
- S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) / FC Drita (KOS) – FC Flora Tallinn (EST) / Inter Club d’Escaldes (AND)
- KKS Lech Poznań (POL) / KÍ Klaksvík (FRO) vs Riga FC (LVA) / ETO FC Győr (HUN)
- Lincoln Red Imps FC (GIB) / Omonia FC (CYP) – Larne FC (NIR) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Ricordiamo che nel percorso “campioni” competono le squadre eliminate nelle qualificazioni per la fase a gruppi della Champions League e dell’Europa League.
Percorso principale
- HJK Helsinki (FIN) / Motherwell FC (SCO) vs SC Freiburg (GER)
- Ferencvárosi TC (HUN) / Górnik Zabrze (POL) vs AS Monaco (FRA)
- FC Inter Turku (FIN) / FC Vaduz (LIE) vs Debreceni VSC (HUN) / F.C. Copenhagen (DEN)
- SL Benfica (POR) / Heart of Midlothian FC (SCO) vs Paide Linnameeskond (EST) / SK Rapid (AUT)
- CFR 1907 Cluj (ROU) / Tromsø IL (NOR) vs Brighton & Hove Albion (ENG)
- FK Žalgiris (LTU) / HNK Hajduk Split (CRO) vs Raków Częstochowa (POL) / Hammarby IF (SWE)
- Panathinaikos FC (GRE) / FC CSKA 1948 (BUL) – FC Hradec Králové (CZE) / Beşiktaş JK (TUR)
- IFK Göteborg (SWE) / KAA Gent (BEL) – Hibernian F.C. (SCO) / KF Shkëndija (MKD)
- PAOK FC (GRE) / RSC Anderlecht (BEL) – SK Brann (NOR) / Apollon Limassol FC (CYP)
- Atalanta BC (ITA) – Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) / GKS Katowice (POL)
- Bohemian FC (IRL) / FC Midtjylland (DEN) – HNK Rijeka (CRO) / Ilves Tampere (FIN)
- Jagiellonia Białystok (POL) / Rangers FC (SCO) – FK Jablonec (CZE) / FC RFS (LVA)
- Valur (ISL) / FC Nordsjælland (DEN) vs FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC St. Gallen 1879 (SUI)
- FK Auda (LVA) / FC Dinamo City (ALB) vs Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)
- FC Noah (ARM) / FC Sion (SUI) vs AFC Ajax (NED) / Shelbourne FC (IRL)
- SC Braga (POR) / FC Dinamo-Minsk (BLR) – Beitar Jerusalem FC (ISR) / FK Austria Wien (AUT)
- FC Twente (NED) / FC DAC 1904 (SVK) vs FC Dynamo Kyiv (UKR) / Qarabağ FK (AZE)
- Getafe CF (ESP) vs FK Partizan Beograd (SRB) / FC Tobol (KAZ)
- FC Lugano (SUI) / NSÍ Runavík (FRO) – Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / PFC CSKA Sofia (BUL)