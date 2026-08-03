Hapoel Tel Aviv-Katowice decreterà l'avversaria dell'Atalanta per accedere al girone di Conference

La squadra di Sarri per partecipare alla terza competizione UEFA deve affrontare l’ostacolo dei preliminari. L’andata iè in programma ill 20 agosto, una settimana dopo ci sarà il ritorno.

Di
Anna Botton
Governance
Onefootball
Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg
(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Negli spareggi della UEFA Conference League 2026/27 l’Atalanta affronterà la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi oggi 3 agosto nella sede UEFA di Nyon.

L’andata è in programma giovedì 20 agosto, il ritorno una settimana più tardi, giovedì 27 agosto. La programmazione definitiva delle partite sarà annunciata in seguito.

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Sorteggio spareggi Uefa Conference League 2026/27

Ecco di seguito tutti gli accoppiamenti degli spareggi di Uefa Conference League 2026/27, a cui l’Atalanta partecipa come settima classificata al termine della scorsa stagione.

Percorso campioni

  • FC Thun (SUI) / Víkingur Reykjavík (ISL) vs FK Borac (BIH) / ML Vitebsk (BLR)
  • Shamrock Rovers FC (IRL) / KF Egnatia (ALB) vs KuPS Kuopio (FIN) / Universitatea Craiova (ROU)
  • S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) / FC Drita (KOS) – FC Flora Tallinn (EST) / Inter Club d’Escaldes (AND)
  • KKS Lech Poznań (POL) / KÍ Klaksvík (FRO) vs Riga FC (LVA) / ETO FC Győr (HUN)
  • Lincoln Red Imps FC (GIB) / Omonia FC (CYP) – Larne FC (NIR) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)

Ricordiamo che nel percorso “campioni” competono le squadre eliminate nelle qualificazioni per la fase a gruppi della Champions League e dell’Europa League.

Percorso principale

  • HJK Helsinki (FIN) / Motherwell FC (SCO) vs SC Freiburg (GER)
  • Ferencvárosi TC (HUN) / Górnik Zabrze (POL) vs AS Monaco (FRA)
  • FC Inter Turku (FIN) / FC Vaduz (LIE) vs Debreceni VSC (HUN) / F.C. Copenhagen (DEN)
  • SL Benfica (POR) / Heart of Midlothian FC (SCO) vs Paide Linnameeskond (EST) / SK Rapid (AUT)
  • CFR 1907 Cluj (ROU) / Tromsø IL (NOR) vs Brighton & Hove Albion (ENG)
  • FK Žalgiris (LTU) / HNK Hajduk Split (CRO) vs Raków Częstochowa (POL) / Hammarby IF (SWE)
  • Panathinaikos FC (GRE) / FC CSKA 1948 (BUL) – FC Hradec Králové (CZE) / Beşiktaş JK (TUR)
  • IFK Göteborg (SWE) / KAA Gent (BEL) – Hibernian F.C. (SCO) / KF Shkëndija (MKD)
  • PAOK FC (GRE) / RSC Anderlecht (BEL) – SK Brann (NOR) / Apollon Limassol FC (CYP)
  • Atalanta BC (ITA) – Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) / GKS Katowice (POL)
  • Bohemian FC (IRL) / FC Midtjylland (DEN) – HNK Rijeka (CRO) / Ilves Tampere (FIN)
  • Jagiellonia Białystok (POL) / Rangers FC (SCO) – FK Jablonec (CZE) / FC RFS (LVA)
  • Valur (ISL) / FC Nordsjælland (DEN) vs FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC St. Gallen 1879 (SUI)
  • FK Auda (LVA) / FC Dinamo City (ALB) vs Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)
  • FC Noah (ARM) / FC Sion (SUI) vs AFC Ajax (NED) / Shelbourne FC (IRL)
  • SC Braga (POR) / FC Dinamo-Minsk (BLR) – Beitar Jerusalem FC (ISR) / FK Austria Wien (AUT)
  • FC Twente (NED) / FC DAC 1904 (SVK) vs FC Dynamo Kyiv (UKR) / Qarabağ FK (AZE)
  • Getafe CF (ESP) vs FK Partizan Beograd (SRB) / FC Tobol (KAZ)
  • FC Lugano (SUI) / NSÍ Runavík (FRO) – Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / PFC CSKA Sofia (BUL)

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