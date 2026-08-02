Union Berlino Cagliari dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, i due allenatori avranno l’occasione di scendere in campo, dopo diversi giorni dall’inizio della preparazione atletica, in una amichevole che mette di fronte una realtà ormai consolidata in Serie A e una della Bundesliga. Tra i sardi sta tenendo banco anche il caso Sebastiano Esposito , con l’attaccante in rotta con la società e attualmente fuori dal gruppo squadra.

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Questa sfida servirà ai due allenatori per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano ci sono le società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste dei tecnici.

La sfida fra Union Berlino e Cagliari non sarà visibile gratuitamente in Italia. La partita sarà infatti trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e sarà visibile per tutti gli abbonati ai piani FULL e FAMILY senza costi aggiuntivi.

Per tutti coloro che vorranno invece seguire l’incontro senza essere abbonati è prevista invece la modalità Pay-Per-View. L’incontro sarà disponibile a fronte del pagamento di 2,99 euro.