Union Berlino Cagliari dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per una amichevole estiva. Tra i sardi sta tenendo banco il caso Sebastiano Esposito.

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Luca Cosentini
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Union Berlino Cagliari dove vederla
Fabio Pisacane (Foto: Enrico Locci/Getty Images)

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In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, i due allenatori avranno l’occasione di scendere in campo, dopo diversi giorni dall’inizio della preparazione atletica, in una amichevole che mette di fronte una realtà ormai consolidata in Serie A e una della Bundesliga. Tra i sardi sta tenendo banco anche il caso Sebastiano Esposito, con l’attaccante in rotta con la società e attualmente fuori dal gruppo squadra.

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Quando si gioca Union Berlino-Cagliari: data e orario

Union Berlino-Cagliari, match amichevole in questa estate 2026, si terrà in Germania allo Stadio An der Alten Försterei il 2 agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.00.

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Union Berlino Cagliari dove vederla – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ai due allenatori per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano ci sono le società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste dei tecnici.

La sfida fra Union Berlino e Cagliari non sarà visibile gratuitamente in Italia. La partita sarà infatti trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e sarà visibile per tutti gli abbonati ai piani FULL e FAMILY senza costi aggiuntivi.

Per tutti coloro che vorranno invece seguire l’incontro senza essere abbonati è prevista invece la modalità Pay-Per-View. L’incontro sarà disponibile a fronte del pagamento di 2,99 euro.

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