Parma Iraklis dove vederla gratis: guarda la partita in diretta

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Parma Iraklis dove vederla – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Cuesta per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società ducale, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Parma e Iraklis sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul canale YouTube ufficiale della società gialloblù. Dopo questo impegno, il Parma avrà la seguente amichevole da affrontare prima dell’inizio della stagione: