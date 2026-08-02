Feyenoord Atalanta dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Feyenoord Atalanta dove vederla , un’altra amichevole estiva per la formazione bergamasca.

Feyenoord Atalanta dove vederla – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Sarri per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bergamasca, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Atalanta e Arezzo non sarà disponibile gratuitamente, ma sarà visibile solamente a pagamento per tutti gli appassionati. La partita sarà infatti trasmessa in diretta televisiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, l’Atalanta scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: