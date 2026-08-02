Feyenoord Atalanta dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Feyenoord Atalanta dove vederla, un’altra amichevole estiva per la formazione bergamasca.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Maurizio Sarri avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione che gioca per i vertici della Eredivisie, il massimo campionato di calcio olandese.
Quando si gioca Feyenoord-Atalanta: data e orario
Feyenoord-Atalanta, match amichevole in questa estate 2026, si terrà allo stadio de Kuip di Rotterdam, il 2 agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.
Feyenoord Atalanta dove vederla – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Sarri per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bergamasca, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Atalanta e Arezzo non sarà disponibile gratuitamente, ma sarà visibile solamente a pagamento per tutti gli appassionati. La partita sarà infatti trasmessa in diretta televisiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, l’Atalanta scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Schalke 04-Atalanta (8 agosto)