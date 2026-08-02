Burnley Torino dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Burnley Torino dove vederla, quarta amichevole estiva per la formazione granata.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ignazio Abate avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, per un match che vedrà la squadra granata impegnata con una formazione della Championship inglese.
Quando si gioca Burnley-Torino: data e orario della sfida
Burnley-Torino, match amichevole in questa estate 2026, si disputerà in Inghilterra il 2 agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.00 (le ore 15.00 inglesi).
Burnley Torino dove vederla – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ad Abate per valutare le settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Burnley e Torino sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per la seguente amichevole estiva prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Avellino-Torino (8 agosto)