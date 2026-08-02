Burnley Torino dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Burnley Torino dove vederla , quarta amichevole estiva per la formazione granata.

Burnley Torino dove vederla – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Abate per valutare le settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Burnley e Torino sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per la seguente amichevole estiva prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: