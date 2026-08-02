Ascoli Lazio dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che per la Lazio coinciderà con il turno valido per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova (in programma il 16 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.15), la formazione di Gennaro Gattuso muove i primi passi sul campo, dopo alcune settimane di preparazione. L’obiettivo è iniziare a mettere benzina nelle gambe per il 2026/27.

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Questa sfida in famiglia servirà a Gennaro Gattuso per valutare le prime settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società, che nonostante le difficoltà legate al mercato a saldo positivo dovrà cercare di accontentare il più possibile le richieste dell’ex Ct della Nazionale, dopo l’addio di alcuni giocatori importanti.

La sfida in famiglia fra Lazio e Avellino sarà visibile solamente a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, la Lazio scenderà in campo anche per queste amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:

Lazio-Ostiamare (5 agosto)

Frosinone-Lazio (9 agosto)

Ascoli Lazio dove vederla – Le formazioni

Ecco le probabili formazioni di Ascoli-Lazio, in campo stasera alle 20:45: