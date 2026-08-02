Ascoli Lazio dove vederla gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Ascoli Lazio dove vederla, amichevole estiva per la società biancoceleste.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che per la Lazio coinciderà con il turno valido per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova (in programma il 16 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.15), la formazione di Gennaro Gattuso muove i primi passi sul campo, dopo alcune settimane di preparazione. L’obiettivo è iniziare a mettere benzina nelle gambe per il 2026/27.
Quando si gioca Ascoli-Lazio: data e orario del match
Ascoli-Lazio, match amichevole in questa estate 2026, si terrà allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno, il 2 agosto 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
Ascoli Lazio dove vederla – Tutti i dettagli
Questa sfida in famiglia servirà a Gennaro Gattuso per valutare le prime settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società, che nonostante le difficoltà legate al mercato a saldo positivo dovrà cercare di accontentare il più possibile le richieste dell’ex Ct della Nazionale, dopo l’addio di alcuni giocatori importanti.
La sfida in famiglia fra Lazio e Avellino sarà visibile solamente a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, la Lazio scenderà in campo anche per queste amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Lazio-Ostiamare (5 agosto)
- Frosinone-Lazio (9 agosto)
Ascoli Lazio dove vederla – Le formazioni
Ecco le probabili formazioni di Ascoli-Lazio, in campo stasera alle 20:45:
- ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Acampora; De Pieri, Perciun, D’Uffizi; Gori. All. Tomei.
- LAZIO (4-2-3-1): Motta; Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pellegrini; Rovella, Taylor; Fernandes, Noslin, Zaccagni; Artistico. All. Gattuso.