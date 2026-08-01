Inter Manchester City in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Manchester City in streaming gratis , terza amichevole estiva per la formazione nerazzurra.

Inter Manchester City in streaming gratis – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Chivu per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società nerazzurra, che sembra essersi attivata in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Inter e Manchester City sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, l’Inter scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: