Dove vedere Udinese Mainz tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Udinese Mainz tv streaming, amichevole estiva per la formazione friulana.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Kosta Runjaic avrà l’occasione di scendere in campo, dopo settimane di allenamenti, in una amichevole contro la formazione tedesca, che milita in Bundesliga.
Quando si gioca Udinese-Mainz
Udinese-Mainz, match amichevole in questa estate 2026, si terrà a Mittersill (Austria), il 1° agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.00.
Dove vedere Udinese Mainz tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ad Runjaic per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società friulana, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Udinese e Mainz sarà visibile gratuitamente. Infatti, la partita amichevole sarà trasmessa da TV12, e anche in streaming. Dopo questo impegno, l’Udinese scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Udinese-Trabzonspor (2 agosto)
- Udinese-Barcellona (8 agosto)
- Udinese-Nottingham Forest (8 agosto)