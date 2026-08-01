Dove vedere Udinese Mainz tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Udinese Mainz tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Runjaic per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società friulana, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Udinese e Mainz sarà visibile gratuitamente. Infatti, la partita amichevole sarà trasmessa da TV12, e anche in streaming. Dopo questo impegno, l’Udinese scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: