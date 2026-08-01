Dove vedere Sampdoria Novara tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sampdoria Novara tv streaming, amichevole estiva per le due formazioni.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, i due allenatori avranno l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole che mette di fronte due vecchie conoscenze della Serie A.
Quando si gioca Sampdoria-Novara
Sampdoria-Novara, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al centro di allenamento blucerchiato di Bogliasco, il 1° agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.
Dove vedere Sampdoria Novara tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ai due allenatori per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano ci sono le società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste dei tecnici.
La sfida fra Sampdoria e Novara sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sull’emittente Telenord, anche in differita alle 21.30, in streaming sul sito e sul canale Youtube della tv locale.