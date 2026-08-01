Dove vedere Sampdoria Novara tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Sampdoria Novara tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ai due allenatori per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano ci sono le società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste dei tecnici.

La sfida fra Sampdoria e Novara sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sull’emittente Telenord, anche in differita alle 21.30, in streaming sul sito e sul canale Youtube della tv locale.