Dove vedere Lazio Avellino tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lazio Avellino tv streaming, amichevole estiva per la società biancoceleste.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che per la Lazio coinciderà con il turno valido per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova (in programma il 16 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.15), la formazione di Gennaro Gattuso muove i primi passi sul campo, dopo alcune settimane di preparazione. L’obiettivo è iniziare a mettere benzina nelle gambe per il 2026/27.
Quando si gioca Lazio-Avellino
Lazio-Avellino, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Campo Centrale del Training Center S.S. Lazio, a Formello (Roma), il 1° agosto 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 9.30.
Dove vedere Lazio Avellino tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida in famiglia servirà a Gennaro Gattuso per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società, che nonostante le difficoltà legate al mercato a saldo positivo dovrà cercare di accontentare il più possibile le richieste dell’ex Ct della Nazionale, dopo l’addio di alcuni giocatori importanti.
La sfida in famiglia fra Lazio e Avellino sarà visibile sia a pagamento che in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma sarà anche in chiaro sul canale YouTube della società così come sul sito ufficiale e l’app biancoceleste.
Dopo questo impegno, la Lazio scenderà in campo anche per queste amichevole estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Ascoli-Lazio (2 Agosto)
- Lazio-Ostiamare (5 agosto)
- Frosinone-Lazio (9 agosto)