Dove vedere Lazio Avellino tv streaming: guarda la partita in diretta

Dove vedere Lazio Avellino tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida in famiglia servirà a Gennaro Gattuso per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società, che nonostante le difficoltà legate al mercato a saldo positivo dovrà cercare di accontentare il più possibile le richieste dell’ex Ct della Nazionale, dopo l’addio di alcuni giocatori importanti.

La sfida in famiglia fra Lazio e Avellino sarà visibile sia a pagamento che in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma sarà anche in chiaro sul canale YouTube della società così come sul sito ufficiale e l’app biancoceleste.

Dopo questo impegno, la Lazio scenderà in campo anche per queste amichevole estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: