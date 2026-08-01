Dove vedere Inter Manchester City tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Manchester City tv streaming, terza amichevole estiva per la formazione nerazzurra.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Cristian Chivu avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione inglese pronta a iniziare un nuovo ciclo con Enzo Maresca in panchina al posto di Pep Guardiola.
Quando si gioca Inter Manchester City
Inter Manchester City, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Kai-Tak Stadium di Hong Kong, il 1° agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.30.
Dove vedere Inter Manchester City tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Chivu per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società nerazzurra, che sembra essersi attivata in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Inter e Manchester City sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, l’Inter scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Milan-Inter (5 agosto)
- Juventus-Inter (8 agosto)