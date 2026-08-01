Dove vedere Cardiff Roma tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Cardiff Roma tv streaming, seconda amichevole estiva per la formazione giallorossa.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Gian Piero Gasperini avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione gallese, militante in Championship, la seconda divisione del calcio britannico.
Quando si gioca Cardiff Roma
Cardiff-Roma, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Cardiff City Stadium, il 1° agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.30.
Dove vedere Cardiff Roma tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Gasperini per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società giallorossa, attualmente al lavoro in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Cardiff e Roma sarà visibile a pagamento e in chiaro, ma solo in differita. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Inoltre, sarà trasmessa in onda da NOVE, ma in differita. Dopo questo impegno, la Roma scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Newport County-Roma (4 agosto)
- Brighton-Roma (8 agosto)
- Borussia Dortmund-Roma (15 agosto)