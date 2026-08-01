Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cardiff Roma in streaming gratis , seconda amichevole estiva per la formazione giallorossa.

Cardiff Roma in streaming gratis – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Gasperini per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società giallorossa, attualmente al lavoro in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Cardiff e Roma sarà visibile a pagamento e in chiaro, ma solo in differita. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Inoltre, sarà trasmessa in onda da NOVE, ma in differita. Dopo questo impegno, la Roma scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: