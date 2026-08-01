Bologna Calcio e Bologna Fiere insieme per un nuovo stadio, tra ferrovia e autostrada

Dopo lo stop al restyling del Dall’Ara, novità in tema stadio a Bologna. BolognaFiere e Bologna Fc hanno presentato al sindaco Matteo Lepore una lettera di intenti finalizzata ad avviare il percorso per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente sui terreni di proprietà della Fiera, tra la linea ferroviaria e l’autostrada.
L’iniziativa, viene spiegato, nasce dalla volontà delle due realtà “di mettere a disposizione competenze, risorse e capacità progettuali per dotare Bologna di una nuova infrastruttura moderna, accessibile e pienamente integrata nel sistema urbano”.
La Fiera e il club “lavoreranno insieme alla definizione del progetto e alla verifica delle condizioni tecniche, urbanistiche, infrastrutturali ed economico-finanziarie necessarie alla sua realizzazione”.
L’area individuata presenta caratteristiche strategiche per la sua collocazione, la prossimità alle principali infrastrutture di mobilità e l’inserimento in un quadrante della città interessato da importanti processi di trasformazione e sviluppo. La lettera a Lepore è il primo passaggio di un confronto istituzionale “che dovrà accompagnare le successive fasi di approfondimento del progetto
Abbiamo presentato insieme a BolognaFiere una prima analisi sulla fattibilità di una nuova infrastruttura polifunzionale in grado dotare il Bologna Fc di uno stadio moderno in linea con i migliori standard del settore.
La collaborazione con Bologna Fiere ci consentirà di progettare un impianto che sarà in grado di ospitare anche concerti ed eventi rendendo ancor di più la città un polo d’attrazione per tutte le attività espositive e d’intrattenimento. L’operazione sarà aperta anche ad altri investitori che condivideranno con noi questa visione per lo sviluppo della città”. Lo dice l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, nella nota in cui insieme alla Fiera bolognese il club annuncia di aver presentato al sindaco Lepore una lettera di intenti per un nuovo impianto sportivo.
“BolognaFiere mette a disposizione di questo progetto un’area strategica e la propria esperienza nella realizzazione e nella gestione di grandi infrastrutture destinate ad accogliere pubblico ed eventi”, dice Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. “La collaborazione con Bologna Fc nasce da una visione condivisa: contribuire alla crescita della città attraverso un investimento capace di coniugare sport, spettacoli e attività fieristico-congressuali, sviluppo urbano, sostenibilità e attrattività internazionale. La lettera di intenti rappresenta un primo passo concreto per approfondire la fattibilità di un progetto strategico e di lungo periodo”, spiega.