Bologna Calcio e Bologna Fiere insieme per un nuovo stadio, tra ferrovia e autostrada

Dopo lo stop al restyling del Dall’Ara, novità in tema stadio a Bologna. BolognaFiere e Bologna Fc hanno presentato al sindaco Matteo Lepore una lettera di intenti finalizzata ad avviare il percorso per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente sui terreni di proprietà della Fiera, tra la linea ferroviaria e l’autostrada.

L’iniziativa, viene spiegato, nasce dalla volontà delle due realtà “di mettere a disposizione competenze, risorse e capacità progettuali per dotare Bologna di una nuova infrastruttura moderna, accessibile e pienamente integrata nel sistema urbano”.

La Fiera e il club “lavoreranno insieme alla definizione del progetto e alla verifica delle condizioni tecniche, urbanistiche, infrastrutturali ed economico-finanziarie necessarie alla sua realizzazione”.

L’area individuata presenta caratteristiche strategiche per la sua collocazione, la prossimità alle principali infrastrutture di mobilità e l’inserimento in un quadrante della città interessato da importanti processi di trasformazione e sviluppo. La lettera a Lepore è il primo passaggio di un confronto istituzionale “che dovrà accompagnare le successive fasi di approfondimento del progetto