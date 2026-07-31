Procuratori, banche e conflitti di interesse: chi consiglia davvero i calciatori sui loro soldi?

Dietro ogni atleta, soprattutto ai livelli più alti, ruota una rete di persone chiamate a orientare decisioni importanti : contratti, investimenti, immobili, attività imprenditoriali e gestione della liquidità. Ma chi sono realmente questi interlocutori? E soprattutto: quanti vengono pagati direttamente dal calciatore per tutelarne gli interessi e quanti, invece, hanno un modello di remunerazione legato alla vendita di prodotti, servizi o operazioni finanziarie?

Il primo riferimento è generalmente il procuratore o l’agente sportivo . Il suo compito principale è rappresentare il giocatore nelle trattative contrattuali, negoziare trasferimenti, rinnovi e accordi commerciali con una particolare crescita delle commissioni registrata negli ultimi anni . Con il tempo, però, il rapporto tra atleta e agente si è spesso ampliato, includendo anche decisioni che riguardano la vita privata e la gestione del patrimonio. Il confine tra consulenza sportiva e influenza sulle scelte finanziarie può quindi diventare sottile.

Un altro elemento frequente è rappresentato dagli amici di famiglia o dai cosiddetti “consiglieri di fiducia“. In molti casi si tratta di persone che accompagnano il calciatore fin dagli inizi della carriera e che assumono un ruolo importante nelle decisioni quotidiane. La vicinanza personale, tuttavia, non sempre coincide con una competenza specifica nella gestione finanziaria.

Tra le figure professionali rientrano poi commercialisti, private banker, consulenti e strutture più organizzate come i family office. Il commercialista svolge un ruolo fondamentale nella gestione fiscale e societaria, mentre il private banker può offrire accesso a servizi finanziari dedicati alla clientela con patrimoni elevati. Il punto centrale riguarda però il modello con cui ciascun professionista viene remunerato.

Un consulente pagato esclusivamente dal cliente ha un incentivo diverso rispetto a chi riceve compensi anche dalla distribuzione di strumenti finanziari o dalla conclusione di determinate operazioni. È proprio in questa differenza che nasce il potenziale conflitto di interessi: non necessariamente nella qualità del professionista, ma nella struttura economica che regola il rapporto con l’atleta.

Il procuratore: dal contratto agli investimenti

La figura del procuratore è nata per tutelare la carriera sportiva del giocatore, ma negli anni il suo ruolo si è progressivamente esteso. Un agente con un rapporto molto stretto con il proprio assistito può diventare un punto di riferimento anche per decisioni che vanno oltre il campo: dalla scelta di acquistare immobili fino all’avvio di attività imprenditoriali o alla selezione di partner commerciali.

Questo coinvolgimento nasce spesso dalla fiducia costruita nel tempo. Un giovane calciatore che raggiunge rapidamente livelli professionistici può affidarsi alle persone che lo hanno accompagnato nel percorso di crescita, anche quando le decisioni riguardano ambiti tecnici come la finanza.

Il potenziale conflitto emerge dal sistema di remunerazione. L’agente viene normalmente pagato attraverso commissioni legate ai contratti sportivi o alle operazioni che contribuisce a realizzare. Questo meccanismo può essere perfettamente legittimo nel suo ambito, ma diventa più complesso quando la stessa figura influenza scelte patrimoniali di lungo periodo.

La tutela del patrimonio di un atleta richiede infatti un orizzonte temporale diverso rispetto alla carriera sportiva: un investimento efficace non deve necessariamente generare un risultato immediato, ma deve contribuire alla stabilità economica anche dopo il termine dell’attività agonistica.

La banca e le reti di vendita: consulenza o collocamento?

Uno dei nodi più importanti riguarda la differenza tra consulenza finanziaria e collocamento di prodotti finanziari. Nel linguaggio comune possono sembrare attività simili, ma presentano caratteristiche differenti.

Un professionista che opera all’interno di una banca o di una rete di distribuzione può fornire assistenza nella scelta degli investimenti, ma il suo rapporto economico può essere collegato anche alla proposta di determinati strumenti finanziari. In questi casi il modello prevede spesso remunerazioni, incentivi o retrocessioni legate ai prodotti collocati.

Il tema degli inducement, cioè degli incentivi economici riconosciuti per la distribuzione di specifici prodotti, è centrale nel dibattito sulla trasparenza della consulenza finanziaria. Il problema non riguarda automaticamente la professionalità di chi opera in questi sistemi, ma la possibilità che esista un incentivo economico diverso dall’interesse puro del cliente.

Per un atleta con un patrimonio elevato, la distinzione diventa particolarmente rilevante. La scelta di un investimento non dovrebbe dipendere da quale prodotto genera maggiore remunerazione per chi lo propone, ma dalla coerenza con gli obiettivi finanziari e personali del calciatore.

Esiste un modello senza conflitto di interessi?

Negli ultimi anni, in risposta a questo problema, è cresciuta anche in Italia la figura del consulente finanziario indipendente, remunerato unicamente a parcella dal cliente e privo di legami con banche o società prodotto. A differenza del promotore o del private banker, non percepisce retrocessioni sulla vendita di strumenti finanziari: il suo unico “cliente” economico è la persona che lo paga, non la casa prodotto. È lo stesso principio che regola la parcella di un avvocato o di un commercialista. In Italia questa figura è iscritta all’albo OCF nella sezione dei consulenti autonomi.

Il principio alla base di questo modello è la separazione tra consulenza e distribuzione. Chi offre un servizio indipendente non ha interesse a proporre un determinato strumento perché legato a una commissione di vendita, ma viene remunerato per il valore della propria analisi e della propria pianificazione.

Per un calciatore questo approccio può assumere un significato particolare, perché la gestione del patrimonio non riguarda soltanto la crescita del capitale disponibile, ma la costruzione di una sicurezza economica destinata a durare oltre la carriera agonistica.

Il caso specifico dello sportivo: carriera breve, guadagni concentrati

Il tema diventa ancora più delicato quando il cliente è un atleta. Rispetto a un normale risparmiatore, un calciatore professionista presenta caratteristiche molto specifiche: un reddito potenzialmente elevato, ma concentrato in un periodo limitato della vita. La maggior parte dei guadagni arriva infatti tra i venti e i trent’anni, mentre la fase successiva della carriera può essere caratterizzata da una forte riduzione delle entrate.

A questo si aggiungono altri fattori: una giovane età nel momento in cui arrivano i primi grandi compensi, una preparazione finanziaria spesso insufficiente e una forte esposizione a persone interessate a proporre opportunità di investimento, immobili, attività imprenditoriali o prodotti finanziari.

«Per un calciatore il problema non è tanto la bravura di chi lo consiglia, quanto capire da chi quella persona viene pagata», spiega Fabrizio Taccuso, consulente finanziario autonomo iscritto all’albo OCF e fondatore di Consulenza Vincente, studio di consulenza finanziaria indipendente che segue tra gli altri proprio gli sportivi. «Con una carriera che concentra i guadagni in dieci o quindici anni, un errore di pianificazione all’inizio si trascina per tutta la vita. Serve qualcuno che stia dalla parte del patrimonio, non dalla parte del prodotto da vendere.»

La questione, quindi, non riguarda soltanto la scelta del singolo investimento, ma il sistema di relazioni che circonda l’atleta. Non è un caso che molti calciatori, soprattutto provenienti da campionati stranieri, decidano di affidare le proprie scelte di carriera e finanziarie non solo a professionisti, ma anche a membri della propria famiglia. In fondo, più è alto il patrimonio, maggiore è la necessità di distinguere tra chi offre un servizio di tutela e chi opera attraverso meccanismi legati alla vendita.

La differenza non è tra consulenti bravi e cattivi, ma tra interessi diversi

La gestione finanziaria di un calciatore non può essere ridotta a una contrapposizione tra professionisti capaci e professionisti meno preparati. Molte figure che operano nel settore svolgono ruoli legittimi e importanti, ma la differenza fondamentale riguarda il rapporto economico che lega il consulente al cliente.

Chi viene pagato direttamente dal calciatore ha un incentivo ad allineare il proprio lavoro agli obiettivi patrimoniali dell’atleta. Chi invece riceve compensi anche dalla vendita di prodotti o dalla conclusione di determinate operazioni può trovarsi davanti a interessi differenti.

Per uno sportivo, chiamato a trasformare guadagni concentrati in una sicurezza economica di lungo periodo, comprendere questa distinzione può rappresentare una delle decisioni finanziarie più importanti della carriera.