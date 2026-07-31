Eventi sportivi 31 luglio-6 agosto 2026: Champions, supercoppe e quote della settimana

Intorno al pallone, il tennis del DC Open di Washington vive il suo fine settimana decisivo e il ciclismo propone il Tour of Denmark, con Van Aert grande protagonista. Nessuna squadra italiana in campo tra le coppe, ma Lorenzo Musetti è ai quarti di finale a Washington. Passiamo in rassegna gli appuntamenti che muovono di più le lavagne, con un occhio al confronto tra i migliori siti scommesse con licenza ADM.

Sono confronti da leggere sulla doppia sfida più che sul singolo risultato, perché il ritorno dell’11 agosto peserà quanto l’andata. Sul primo atto di Istanbul i bookmaker vedono avanti i turchi: per Sisal il Fenerbahče è dato a 1.44* , contro i 6.50 dello Sturm Graz, con il pareggio a 4.25; SNAI offre 1.33 per la vittoria dei turchi e 7.50 per gli avversari, mentre Domusbet alza leggermente la posta per la squadra di casa (1.46) con gli austriaci a 5.60 e il pareggio a 3.95. A Praga il Lione parte favorito (1.80 circa sui principali bookmaker), ma con un margine meno netto rispetto al Fenerbahče, segno di un turno in cui i valori sulla carta contano meno della freschezza di inizio stagione.

Il grande calcio è ancora lontano, ma la corsa alla nuova Champions è già cominciata: martedì 4 e mercoledì 5 agosto si giocano le andate del terzo turno preliminare, l’ultimo gradino prima degli spareggi che valgono la fase a campionato. L’Italia sta a guardare, perché le squadre italiane ammesse al torneo sono già qualificate direttamente alla fase campionato. Il tabellone uscito dal sorteggio UEFA non manca, però, di nomi importanti: il Lione fa visita allo Sparta Praga, il Fenerbahče ospita lo Sturm Graz, l’Olympiacos riceve il NEC Nijmegen e c’è il derby delle sorprese recenti tra Union Saint-Gilloise e Bodø/Glimt.

Le tre supercoppe che riaprono la stagione, con la sorpresa Torreense

Calcio · Supercoppe nazionali · 31 luglio-2 agosto · Belgio, Portogallo e Olanda

Il fine settimana assegna tre supercoppe europee, e la più curiosa è quella portoghese: sabato a Coimbra il FC Porto, campione nazionale, sfida il Torreense, club di seconda divisione che a maggio ha firmato un’impresa storica, battendo 2-1 lo Sporting nella finale di Taça de Portugal.

È la prima squadra di seconda serie a vincere al Jamor, la sede storica delle finali di coppa, e da lì arriva a giocarsi un trofeo con una big: pronostico a senso unico, con il Porto dato intorno a 1.05 da SNAI, 1.06 da Goldbet e 1.07 da Eurobet, contro il 18.00 della “Cenerentola”, che sale fino a 30.00 su SNAI.

Le altre due sfide sono più tradizionali. In Olanda, domenica a Eindhoven, il PSV campione ospita l’AZ vincitore della coppa: i padroni di casa, all’ottava finale consecutiva, partono favoriti a 1.53 per Planetwin365. In Belgio, invece, si comincia già venerdì sera con la sfida più equilibrata delle tre, il Club Bruges che riceve l’Union Saint-Gilloise per il terzo anno di fila: qui Betsson vede i campioni in carica a 2.13 e l’Union a 3.20, segno di due squadre di valore simile.

A Washington Musetti sfida Jódar per un posto in semifinale

Tennis · Mubadala Citi DC Open (ATP/WTA 500) · fino al 2 agosto · Washington

Sul cemento americano il DC Open di Washington è entrato nella fase decisiva: il campione uscente Alex de Minaur è approdato ai quarti, così come Taylor Fritz, Ben Shelton e Lorenzo Musetti. L’azzurro, quarta testa di serie, affronta lo spagnolo Rafael Jódar per un posto in semifinale. È un 500 di avvicinamento allo US Open, con le semifinali e la finale in programma tra l’1 e il 2 agosto.

Sul veloce di Washington il servizio pesa e i favori si distribuiscono su più teste. Sul vincitore del torneo Goldbet vede Fritz a 3.00, con Shelton e Jódar subito dietro a 4.50 e de Minaur a 5.50. Tra gli outsider di lusso, il nostro Musetti a 13.00. Betsson e Domusbet propongono valori simili (Jódar sale a 5.00, stessa quota per de Minaur). Insomma, sarà un torneo aperto, in cui una giornata di grande servizio può ribaltare i pronostici.

Van Aert domina l’avvio del Tour of Denmark

Ciclismo · Tour of Denmark (Danmark Rundt) · 29 luglio-2 agosto · da Aalborg a Rødovre

Chiude il quadro l’appuntamento delle due ruote che i book italiani seguono, almeno sul vincitore finale: il Tour of Denmark, partito mercoledì 29 luglio, che si conclude domenica 2 agosto a Rødovre dopo cinque tappe e 881,6 chilometri. Wout van Aert, tornato alle corse dopo l’assenza dal Tour de France, ha già lasciato il segno vincendo la frazione inaugurale di Aalborg e prendendo la maglia di leader, con il compagno di squadra Christophe Laporte, che qui si impose nel 2022, tra i possibili rivali.

Sul vincitore finale, con la corsa ormai in pieno svolgimento, i mercati antepost aggiornati a corsa iniziata sono tutti per il belga della Visma: per Sisal Van Aert è dato a 1.40, con Laporte primo degli inseguitori a 6.00 e un gruppo di outsider, da Kubis a Del Grosso, più staccato; Planetwin365 si muove in linea sul favorito, con quota 1.20, mentre Eurobet abbassa ulteriormente a 1.14. È il tipo di corsa in cui un uomo così, se in giornata, lascia poco agli altri, ma le tappe mosse del finale possono ancora rimescolare le carte.

Focus: la stagione europea riparte, e le lavagne sono ancora incerte

Il filo che unisce questi giorni è chiaro: tra preliminari di Champions e supercoppe, il calcio del continente riapre i battenti mentre l’Italia aspetta ancora. È il momento in cui le quote sono più difficili da interpretare, perché mancano riferimenti recenti e la condizione delle squadre è ancora da verificare. Le prime uscite ufficiali presentano quindi un’incertezza superiore, con nuovi equilibri tattici non ancora pienamente leggibili, e i bookmaker lo sanno: per questo, più che in altri periodi, conviene confrontare le lavagne di tutti i bookmaker con licenza ADM, perché a inizio stagione le differenze tra un operatore e l’altro tendono ad allargarsi.

In conclusione

Sono sette giorni che segnano il progressivo ritorno del grande calcio europeo: le prime coppe alzate, i preliminari che filtrano le pretendenti alla Champions e, sullo sfondo, tennis e ciclismo a tenere compagnia. Dalla prossima settimana i tabelloni europei si stringono e, gradino dopo gradino, ci si riavvicina al via dei grandi campionati.

*Quote soggette a variazioni.