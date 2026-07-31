Dove vedere Sassuolo Folgore Caratese tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Sassuolo Folgore Caratese tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Aquilani per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società neroverde, che negli ultimi giorni è stata particolarmente attiva in sede di calciomercato.

La sfida fra Sassuolo e Folgore Caratese sarà visibile in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su Sportitalia Solocalcio (canale 61 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale della tv di Criscitiello. Dopo questo impegno, il Sassuolo scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: