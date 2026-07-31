Dove vedere Sassuolo Folgore Caratese tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sassuolo Folgore Caratese tv streaming, amichevole estiva per la formazione neroverde
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Alberto Aquilani avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione del patron Michele Criscitiello, neopromossa in Serie C.
Quando si gioca Sassuolo Folgore Caratese
Sassuolo-Folgore Caratese, match amichevole in questa estate 2026, si terrà allo stadio Ricci di Sassuolo, il 31 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.
Dove vedere Sassuolo Folgore Caratese tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Aquilani per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società neroverde, che negli ultimi giorni è stata particolarmente attiva in sede di calciomercato.
La sfida fra Sassuolo e Folgore Caratese sarà visibile in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su Sportitalia Solocalcio (canale 61 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale della tv di Criscitiello. Dopo questo impegno, il Sassuolo scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Sassuolo-Celta Vigo (5 agosto)
- Augsburg-Sassuolo (8 agosto)