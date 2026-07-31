Raffaele Fiorella lascia la Sampdoria: il nuovo CEO Corporate è Claudio Morelli

Cambio dirigenziale in casa Sampdoria. Nella giornata odierna, il club blucerchiato ha comunicato le dimissioni di Raffaele Fiorella dal suo ruolo di CEO Corporate, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Restructuring Officer (CRO).
Per il ruolo di Amministratore delegato dell’area Corporate è stato nominato Claudio Morelli, con il suo ruolo che sarà operativo a partire da domani, sabato 1° agosto.
«Il Consiglio di Amministrazione esprime la propria sincera gratitudine a Raffaele Fiorella per la dedizione, la professionalità e il prezioso contributo offerto alla società, e gli augura ogni successo per i suoi futuri progetti. L’U.C. Sampdoria dà un caloroso benvenuto al dottor Morelli e gli augura ogni successo nel suo nuovo incarico, certa che la sua competenza e la sua leadership svolgeranno un ruolo fondamentale nel continuo consolidamento e nella crescita del club», la nota del club blucerchiato.
Fiorella, negli ultimi mesi, era stato designato come rappresentate della Sampdoria per quanto riguarda il tema Ferraris, che ha ottenuto nelle scorse ore il via libera dalla Conferenza dei servizi decisoria per il progetto di restyling presentato dal Comune di Genova, insieme a Genoa e al club blucerchiato.