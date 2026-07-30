Intesa Sanpaolo supera le attese: primo semestre in utile di 5,5 miliardi

In attesa di novità sul capitolo Monte dei Paschi, su cui sicuramente c’è la volontà ferrea di procedere con il proprio piano, Intesa Sanpaolo registra una performance oltre le previsioni per quanto riguarda i risultati economici-finanziari della prima semestrale 2026.
L’istituto di credito, guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina, ha registrato un utile netto in crescita del 6,5%, rispetto ai primi sei mesi del 2025, che ha raggiunto così i 5,55 miliardi di euro. Dato che permette di conseguire all’istituto bancario il miglior semestre della propria storia. Per quanto riguarda i risultati del secondo trimestre l’utile è di 2,8 miliardi, rispetto ai ai 2,6 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso.
«L’attuazione del piano di impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo procede a pieno ritmo, con una prospettiva di utile netto per il 2026 migliorata a oltre 10 miliardi di euro – si legge nella nota di Intesa –. Si prevede una crescita dei ricavi, trainati principalmente dalle commissioni e dal risultato dell’attività assicurativa, con interessi netti in aumento a ben oltre 15 miliardi di euro; costi stabili; significativa riduzione degli accantonamenti; aumento della tassazione (dovuto alla Legge di Bilancio italiana) e di tributi e altri oneri riguardanti il sistema bancario e assicurativo».
L’Amministratore delegato Messina ha parlato anche della situazione legata a Mps: «A giugno abbiamo presentato al mercato e agli azionisti del Monte dei Paschi di Siena un’offerta che dà loro la possibilità di unirsi ad una Banca che opera – con una prospettiva sostenibile nel tempo – al servizio degli azionisti, delle famiglie e delle imprese di ogni dimensione, dei territori e delle comunità, e che guarda con la massima attenzione al valore delle proprie persone. L’obiettivo è dar vita insieme ad un gruppo ancora più solido e profittevole».
Se dovesse avvenire l’unione fra Intesa e Mps, senza dimentica Mediobanca, il nuovo gruppo potrà così «raggiungere i 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela entro il 2029, di espandere la leadership nelle attività al servizio di famiglie, imprese e gestioni patrimoniali, di dar vita ad un operatore di riferimento nel credito al consumo, nel wealth management, nel corporate & investment banking, e di crescere a livello internazionale», conclude Messina. Il programma di assunzioni prevede, infine, l’ingresso nel gruppo di 13.100 giovani. L’utile netto del nuovo gruppo al 2029 è previsto superiore a 16 miliardi di euro, la distribuzione totale a favore degli azionisti è stimata in 61 miliardi tra il 2025 e il 2029. Il dividendo per azione è previsto in aumento a partire dal 2026.