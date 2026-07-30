Intesa Sanpaolo supera le attese: primo semestre in utile di 5,5 miliardi

L’istituto di credito, guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina , ha registrato un utile netto in crescita del 6,5% , rispetto ai primi sei mesi del 2025, che ha raggiunto così i 5,55 miliardi di euro . Dato che permette di conseguire all’istituto bancario il miglior semestre della propria storia . Per quanto riguarda i risultati del secondo trimestre l’utile è di 2,8 miliardi, rispetto ai ai 2,6 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso.

«L’attuazione del piano di impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo procede a pieno ritmo, con una prospettiva di utile netto per il 2026 migliorata a oltre 10 miliardi di euro – si legge nella nota di Intesa –. Si prevede una crescita dei ricavi, trainati principalmente dalle commissioni e dal risultato dell’attività assicurativa, con interessi netti in aumento a ben oltre 15 miliardi di euro; costi stabili; significativa riduzione degli accantonamenti; aumento della tassazione (dovuto alla Legge di Bilancio italiana) e di tributi e altri oneri riguardanti il sistema bancario e assicurativo».

L’Amministratore delegato Messina ha parlato anche della situazione legata a Mps: «A giugno abbiamo presentato al mercato e agli azionisti del Monte dei Paschi di Siena un’offerta che dà loro la possibilità di unirsi ad una Banca che opera – con una prospettiva sostenibile nel tempo – al servizio degli azionisti, delle famiglie e delle imprese di ogni dimensione, dei territori e delle comunità, e che guarda con la massima attenzione al valore delle proprie persone. L’obiettivo è dar vita insieme ad un gruppo ancora più solido e profittevole».

Se dovesse avvenire l’unione fra Intesa e Mps, senza dimentica Mediobanca, il nuovo gruppo potrà così «raggiungere i 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela entro il 2029, di espandere la leadership nelle attività al servizio di famiglie, imprese e gestioni patrimoniali, di dar vita ad un operatore di riferimento nel credito al consumo, nel wealth management, nel corporate & investment banking, e di crescere a livello internazionale», conclude Messina. Il programma di assunzioni prevede, infine, l’ingresso nel gruppo di 13.100 giovani. L’utile netto del nuovo gruppo al 2029 è previsto superiore a 16 miliardi di euro, la distribuzione totale a favore degli azionisti è stimata in 61 miliardi tra il 2025 e il 2029. Il dividendo per azione è previsto in aumento a partire dal 2026.