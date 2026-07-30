Lazio e Polymarket vicini alla rescissione della partnership: pronto un indennizzo per il club

Dal 27 luglio il sito di Polymarket è stato nuovamente oscurato in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di conseguenza la Lazio ha cancellato ogni riferimento sui propri canali ufficiali del suo main sponsor. E oggi, come riportato sul sito dell’AdnKronos, le due società stanno lavorando a una risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione biennale, con opzione per una terza stagione, a 22 milioni di dollari all’anno (pari a 19,1 milioni di euro).

Il funzionamento è quindi assimilabile a quello di un mercato finanziario: domanda e offerta determinano i prezzi e gli utenti possono entrare e uscire dalle posizioni prima della scadenza dell’evento. La piattaforma consente di operare su una vasta gamma di mercati, che spaziano dagli eventi politici ai risultati sportivi, dagli indicatori macroeconomici agli sviluppi tecnologici, fino agli scenari geopolitici. Esistono mercati binari (sì/no), ma anche strutture più complesse, con più esiti possibili o con intervalli di prezzo da stimare.

Il prezzo di queste quote varia tra 0 e 1 dollaro e rappresenta la probabilità implicita che l’evento si verifichi secondo il mercato: ad esempio, un contratto scambiato a 0,70 indica una probabilità del 70%. Se l’esito si verifica, la quota paga 1 dollaro, altrimenti vale zero. Non esiste un banco centrale: tutto avviene tramite smart contract e token digitali, senza intermediari tradizionali.

Polymarket è una piattaforma di mercati predittivi basata su blockchain che consente agli utenti di puntare sull’esito di eventi futuri acquistando e vendendo quote legate a specifici risultati. Non si tratta, formalmente, di un bookmaker tradizionale: il sistema funziona come una sorta di borsa delle previsioni, in cui gli utenti comprano contratti “Yes” o “No” su un determinato evento.

Perché Polymarket non si può usare in Italia

Proprio la natura ibrida della piattaforma – a metà tra trading e scommesse – è al centro delle criticità regolatorie, in particolare in Italia. Nel nostro Paese, infatti, qualsiasi attività che consenta di puntare denaro su eventi futuri rientra generalmente nella disciplina del gioco pubblico e richiede una concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Polymarket, non essendo titolare di una licenza ADM, non può operare pienamente sul territorio italiano. Anche quando il sito risultava tecnicamente accessibile, le funzionalità di trading risultano limitate o non disponibili per gli utenti italiani, che possono al massimo consultare i mercati in modalità informativa. Restrizioni simili sono presenti anche in altri Paesi, tra cui Francia, Svizzera e Australia.

È in questo contesto che si inseriscono le perplessità legate alla partnership con la Lazio. Il club biancoceleste, attraverso un comunicato ufficiale – necessario per una società quotata – ha chiarito che l’accordo non presenta criticità sotto il profilo normativo. La sponsorizzazione riguarda infatti il sito informativo di Polymarket e non l’attività di trading. La Lazio ha inoltre reso noto di essersi rivolta all’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ottenendo un parere positivo sulla legittimità dell’operazione.