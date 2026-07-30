Scommesse e pirateria, Malagò in Commissione: «Serve che il sistema cambi»

Un intervento ampio quello del numero uno federale, che ha toccato il nodo delle scommesse , la questione della pirateria audiovisiva , il vincolo sportivo , la crisi della Nazionale maggiore e il tema degli agenti sportivi .

«Dateci una mano a rivederlo perché c’è un grido di allarme grandissimo» ha detto, collegando la richiesta al percorso di valorizzazione dei giovani che la Federazione intende portare avanti.

Sul fronte del betting il presidente ha indicato una soglia precisa che darebbe respiro al movimento calcistico. «Se venisse riconosciuto il 2% delle scommesse sarebbe qualcosa che darebbe tranquillità al sistema» ha spiegato Malagò, che ha colto l’occasione anche per rilanciare un appello sul vincolo sportivo.

Malagò non ha usato mezzi termini nel descrivere l’ urgenza di un intervento normativo . «Noi abbiamo molto bisogno che qualcosa succeda perché il sistema ha bisogno di modificare alcune regole del gioco» ha dichiarato il presidente federale, definendo il ddl 1902 portatore di «aspetti interessantissimi» pur segnalando che « alcune norme sbattono sui principi dell’autonomia sportiva ».

Pirateria, numeri che non convincono

Il capitolo pirateria è stato tra i più approfonditi dell’audizione. Malagò ha ammesso di essersi fatto un’idea diversa dello stato del contrasto al fenomeno prima di verificare i dati reali. «Pensavo che le cose andassero meglio ma numeri alla mano non è così – ha affermato. – Mi dicono che le leggi ci sono, mi dicono che manchi l’attuazione per quanto riguarda la sanzione».

Il presidente ha citato anche un elemento che lo ha sorpreso: alcuni Paesi ritenuti più rigorosi dell’Italia nel contrasto alla pirateria avrebbero iniziato a replicare le pratiche. «Devo dire con mio stupore che qualche Paese considerato molto più rigoroso ha iniziato a copiarci e ci sono incidenze anche in Stati a me insospettabili che hanno preso questa non bella abitudine» ha detto Malagò, sottolineando come senza un rafforzamento organizzativo della Guardia di Finanza il lavoro di contrasto resti limitato.

Il fondo antipirateria e la richiesta alla politica

Uno dei passaggi più netti dell’audizione riguarda la destinazione dei proventi del fondo antipirateria alimentato dalle sanzioni dell’Agcom. Il ddl Marcheschi prevede che il 10% di quei fondi venga destinato alla valorizzazione dei settori giovanili. Per Malagò la percentuale andrebbe rivista al rialzo in modo sostanziale.

«Visto che questi sono fondi che vengono detratti al nostro sistema una volta che si entra in questo ordine di idee questa percentuale non dico debba essere al 100% ma non ho capito perché una volta requisiti questi fondi qualcun altro debba beneficiarne e non debbano andare quasi per intero al sistema calcio» ha spiegato il presidente federale aprendo anche alla possibilità di legare parte delle risorse a progetti sociali utili a evitare la reiterazione del reato.