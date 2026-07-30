Gravina attacca Infantino: «Il calcio non è suo. Mi ricorda la Superlega, ma su scala globale»

Il progetto della FIFA di cedere una quota del proprio business a investitori privati, in un’operazione che coinvolge Jp Morgan e Joshua Kushner, ha scatenato una reazione durissima nel mondo del calcio europeo. A muoversi per prima è stata la UEFA, con Gabriele Gravina, ex numero uno della FIGC che ha però mantenuto la carica di vicepresidente dell’organo guidato da Aleksander Ceferin, in prima linea contro il piano di Infantino di far entrare i privati al vertice del calcio mondiale. Intervistato da Repubblica, Gravina non usa mezzi termini nel giudicare l’operazione: «Dobbiamo uscire dai personalismi e comprendere tutti che il calcio non è di Infantino, o di chi ricopre ruoli al vertice delle istituzioni. L’arroganza di assegnare a se stesso un potere che non esiste o la proprietà del pallone non è più accettabile». Nessuna federazione era stata informata prima che la notizia emergesse dalla stampa internazionale, ma «il calcio non è solo business». Per il dirigente non può essere trattato come un asset da cedere al miglior offerente, perché non appartiene a chi occupa le posizioni di vertice delle istituzioni sportive.

Interpellato sul possibile scenario di un boicottaggio dei Mondiali da parte delle federazioni europee, Gravina preferisce parlare di un percorso di riflessione condivisa. Un’assemblea è già stata convocata per discutere gli aspetti normativi e morali della vicenda perché «la UEFA ha capito che il problema è serio». Il paragone che ricorre più volte nell’intervista è quello con il progetto Superlega, promosso in passato da alcuni dei medesimi soggetti finanziari oggi coinvolti nell’operazione FIFA. Secondo Gravina la situazione attuale sarebbe però ancora più grave, trattandosi di un tentativo di vendita del calcio su scala globale, per un business stimato oltre i 20 miliardi di dollari. «È persino peggio, però: si sta vendendo il calcio – ha dichiarato Gravina –. Grave è che si dica di fare questa operazione per dare più soldi alle federazioni, peraltro nell’anno delle elezioni della FIFA. Il calcio, le federazioni, più che dei soldi hanno bisogno di rispetto».