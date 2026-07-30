Gaetano, StageUp: «La sponsorizzazione non è solo visibilità: ecco gli asset che il mercato continua a sottovalutare»

E quest’ultimo, quando parliamo di club, incorpora un valore autonomo tutto suo, fatto di vittorie, di palmares, di grandi campioni e di fanbase più o meno ampie. Inoltre, per i club più piccoli, c’è la peculiarità del senso di appartenenza al campionato di serie A, o il loro radicamento sul territorio. Parliamo di patrimoni enormi, se consideriamo inoltre che la Serie A è seguita da 30 milioni di italiani di cui 13 milioni sono più che appassionati. Ma tutto questo non rappresenta la sponsorizzazione in quanto tale, che va invece trasformata in un risultato concreto per le aziende, attraverso la narrazione, la creazione di una o più storie, declinate attraverso i canali più efficaci, siano essi la televisione o il digital ma anche l’hospitality o le esperienze. La visibilità a bordo campo non sponsorizzazione, è una componente che permette di veicolare un messaggio.

Questa premessa per dire che perdura una certa confusione tra la sponsorizzazione e la sua comunicazione. La sponsorizzazione è, in prima battuta, l’associazione tra sponsor e sponsee.

R. Partirei dall’origine del concetto di sponsorizzazione, travolto dal tema della visibilità e del quale spesso ci si dimentica. Fino a non troppo tempo fa c’era la televisione (con pochi canali) i giornali e fine. Essere presenti in questi contesti era dunque importante per tante aziende che potevano ottenere visibilità attraverso la sponsorizzazione anziché passare dalla pubblicità classica che magari non avrebbero potuto permettersi.

Domanda. Per anni il valore di una sponsorizzazione è stato misurato quasi esclusivamente attraverso la visibilità garantita a un marchio: esposizione del logo, presenza televisiva, ritorno mediatico. Oggi, però, il modo in cui aziende e club costruiscono una partnership è profondamente cambiato e si è arricchito di nuovi asset, dal digitale all’hospitality. Eppure continua a persistere un approccio che rischia di sottostimare il reale valore di mercato delle sponsorizzazioni.

Un concetto per certi versi semplice ma che è stato oscurato per lungo tempo dal tema della visibilità. «La visibilità a bordo campo non è la sponsorizzazione, è una componente che permette di veicolare un messaggio». Nell’intervista a Calcio e Finanza , Gaetano racconta come le sponsorizzazioni rappresentino oggi un sistema sempre più articolato che non può essere venduto in pacchetti standard. Un approccio che può – se non deve – cambiare, per evitare che il mercato continui a sottostimare il valore reale delle sponsorship e a lasciare sul tavolo ricavi potenziali.

Perché, come dice l’amministratore delegato di StageUp , Federico Gaetano , «la sponsorizzazione è in prima battuta l’associazione tra sponsor e sponsee».

È proprio dalla necessità di misurare e valorizzare questi asset e di attribuire un valore corretto e coerente a risorse come hospitality, digital, experience, che StageUp ha sviluppato Football Sponsor 360 , la piattaforma con cui analizza il mercato delle sponsorizzazioni della Serie A.

D. Perché, a suo avviso, questo cambiamento culturale fatica ancora ad affermarsi?

R. Ancora oggi a rafforzare l’idea che la visibilità coincida con la sponsorizzazione, contribuisce anche il comportamento di aziende importanti, con canali social estremamente seguiti che, pur sponsorizzando non fanno riferimento alla sponsorizzazione stessa.

Non gli danno valore.

Faccio un esempio, Milano Cortina 2026 e in generale tutte le Olimpiadi, rappresentano una delle forme di sponsorizzazione più evolute, che partono dal valore enorme dei 5 cerchi e hanno dietro un portato valoriale che non ha bisogno di essere raccontato. Essere sponsor dei Giochi vuol dire pagare cifre molto elevate per il diritto di associazione ma avere in cambio una visibilità prossima allo zero per il brand.

Questo a cosa obbliga? A costruire storie, a dare vita a una narrazione continua per arrivare ai pubblici, di riferimento per le aziende, che vanno distinti e coinvolti con modalità differenti. Perché il B2C, ha un’esigenza diversa dal B2B e così come il consumatore rispetto al distributore.

È un meccanismo forse complicato ma pone in atto un’operazione di sponsorizzazione come andrebbe fatta.

Faccio un altro esempio: nel 2006 Nutella era uno degli sponsor della Nazionale e dopo la vittoria dei Mondiali venne trasmessa la famosa pubblicità che aveva come protagonista il cuoco della Nazionale che preparava la colazione per i calciatori con pane e Nutella. La narrazione è potentissima, il messaggio che emerge è “i campioni del mondo fanno colazione con la Nutella”.

La storia crea valore per il brand, l’abbinamento serve costruire: questa è la sponsorizzazione ed è il passaggio culturale che fatica ad affermarsi.

D. Emerge, anche dalle vostre analisi, un divario significativo tra il valore potenziale di una partnership e quello che i club riescono effettivamente a monetizzare. Qual è, a suo avviso, l’errore più ricorrente che i club continuano a commettere nella gestione e nella valorizzazione delle sponsorizzazioni?

R. Non si tratta tanto di errori quanto di un mercato che cambia sempre più velocemente e al contempo fa fatica ad andare oltre il passaggio culturale di cui abbiamo parlato prima.

La verità è che le sponsorizzazioni sono qualcosa di decisamente articolato ma nel calcio si vedono soprattutto vendite di pacchetti standardizzati che prevedono, per esempio la visibilità al centro, presenza di giocatori a un evento e un numero variabile di biglietti per assistere alle partite dal vivo.

Ma questo comporta che non si maturi una vera consapevolezza del valore che ha ogni asset e, di come questo possa variare in base alle peculiarità dei settori merceologici in cui operano le aziende a cui viene proposto.

I dipartimenti commerciali dei club non dovrebbero quindi creare pacchetti ma partire dalle esigenze del potenziale cliente e attorno a queste costruire il pacchetto ideale. Perché il rischio è proporre a un determinato cliente qualcosa che per lui è poco interessante tralasciando invece opportunità, come il diritto di associazione al brand, che invece si potrebbe rilevare determinante. Così si creano situazioni che creano inefficienza nel mercato. E’ anche per questo che su Football Sponsor 360 ci siamo sforzati di dare valore tutte le componenti in cui si articola un format sponsorizzativo partendo dal valore di associazione al brand del club, passando alla visibilità mediatica, fino ad arrivare al valore del biglietto in tribuna.