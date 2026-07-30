Ferrari migliora i conti nel secondo trimestre e alza la guidance 2026: ricavi a 1,94 miliardi

L’EBITDA si è attestato a 755 milioni di euro, con un margine del 39%, mentre il free cash flow industriale ha raggiunto i 276 milioni di euro, in crescita del 39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando la solidità della generazione di cassa del gruppo.

Ferrari archivia un secondo trimestre del 2026 in crescita e rivede al rialzo la guidance per l’intero esercizio . La Casa di Maranello ha chiuso il periodo con ricavi pari a 1,938 miliardi di euro (+8% rispetto allo stesso trimestre del 2025), un utile operativo (EBIT) di 605 milioni (+10%) e un utile netto di 463 milioni di euro, risultati che hanno spinto il gruppo ad aggiornare le proprie stime per l’anno in corso.

Ferrari seconda trimestrale 2026: personalizzazioni e mix di prodotto

A sostenere la crescita sono stati soprattutto il mix di prodotto, il maggiore contributo delle personalizzazioni e il rafforzamento delle attività racing. Commentando i risultati, l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha sottolineato come «i solidi risultati del secondo trimestre riflettono la nostra disciplina nell’esecuzione e la costante efficacia della nostra strategia», evidenziando come l’andamento delle personalizzazioni abbia consentito al gruppo di rivedere al rialzo la guidance per il 2026.

Il portafoglio ordini 2027 e la revisione della guidance

Ferrari ha inoltre confermato che il portafoglio ordini copre interamente il 2027 e, come ha ribadito lo stesso Vigna, dispone oggi della «gamma più completa della sua storia», dopo il lancio nel trimestre della Ferrari Luce e della Ferrari 12Cilindri Manuale. La revisione della guidance incorpora anche un impatto dei cambi meno negativo rispetto alle attese iniziali, mentre restano confermate le previsioni di crescita delle attività racing e lifestyle e gli investimenti legati ai nuovi modelli.

L’analisi completa dei risultati del secondo trimestre di Ferrari, con il dettaglio dell’andamento dei ricavi, della redditività, delle attività racing e della guidance aggiornata per il 2026, è disponibile su Sport e Finanza.