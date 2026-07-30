Dove vedere Parma Arezzo tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Parma Arezzo tv streaming, amichevole estiva per la formazione gialloblù.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Carlos Cuesta avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione toscana, neopromossa in Serie B.
Quando si gioca Parma Arezzo
Parma-Arezzo, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Centro Sportivo Pineta di Pinzolo (TN), il 30 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.
Dove vedere Parma Arezzo tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Cuesta per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società ducale, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Parma e Arezzo sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul canale YouTube ufficiale della società gialloblù. Dopo questo impegno, il Parma avrà le seguenti amichevoli da affrontare prima dell’inizio della stagione:
- Parma-Iraklis Salonicco (2 agosto)
- Parma-Sampdoria (9 agosto)