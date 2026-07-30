Dove vedere Parma Arezzo tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Parma Arezzo tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Cuesta per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società ducale, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Parma e Arezzo sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul canale YouTube ufficiale della società gialloblù. Dopo questo impegno, il Parma avrà le seguenti amichevoli da affrontare prima dell’inizio della stagione: