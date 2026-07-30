Dove vedere Juventus Nizza tv streaming: guarda la partita in diretta

Dove vedere Juventus Nizza tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Spalletti per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bianconera, che negli ultimi giorni è stata particolarmente attiva in sede di calciomercato.

La sfida fra Juventus e Nizza sarà visibile a pagamento, ma anche in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito e app del club bianconero e anche in diretta, per la prima volta assoluta sulla piattaforma EA Sports. Inoltre, sarà possibile vederla anche in differita in chiaro su NOVE. Dopo questo impegno, la Juventus scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: