Dove vedere Juventus Nizza tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Juventus Nizza tv streaming, terza amichevole estiva per la formazione bianconera.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Luciano Spalletti avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione francese che milita in Ligue 1.
Quando si gioca Juventus Nizza
Juventus-Nizza, match amichevole in questa estate 2026, si terrà allo Juventus Training Center, il 31 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.
Dove vedere Juventus Nizza tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Spalletti per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bianconera, che negli ultimi giorni è stata particolarmente attiva in sede di calciomercato.
La sfida fra Juventus e Nizza sarà visibile a pagamento, ma anche in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito e app del club bianconero e anche in diretta, per la prima volta assoluta sulla piattaforma EA Sports. Inoltre, sarà possibile vederla anche in differita in chiaro su NOVE. Dopo questo impegno, la Juventus scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Chelsea-Juventus (5 agosto)
- Juventus-Inter (8 agosto)
- Juventus-Palermo (11 agosto)
- Juventus-Juventus Next Gen (17 agosto)