EA SPORTS trasmetterà due amichevoli della Juventus: è la prima volta in assoluto

La partnership fra Juventus ed EA SPORTS si evolve. Oltre a nuove modalità di fruizione dei contenuti, per la prima volta i tifosi bianconeri potranno guardare due amichevoli pre-stagionali della formazione di Luciano Spalletti in diretta sulla piattaforma di streaming del colosso di gaming statunitense.
EA SPORTS trasmetterà l’amichevole tra Juventus e Nizza presso lo Juventus Training Center il 31 luglio alle 18:00 e la tradizionale sfida in famiglia contro la Juventus Next Gen all’Allianz Stadium, in programma il 17 agosto alle 18:00.
Questo permetterà agli appassionati di tutto il mondo di vivere da vicino due importanti tappe dell’avvicinamento alla nuova stagione. Inizia così una nuova fase nella storica collaborazione tra Juventus ed EA Sports: grazie a nuove opportunità di coinvolgimento, i tifosi saranno ancora più vicini alla squadra.