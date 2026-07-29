Watford Fiorentina in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Fabio Grosso avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione inglese, militante in Championship, seconda divisione del calcio britannico.

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Questa sfida servirà a Grosso per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società viola, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Watford e Fiorentina sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, la Fiorentina scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: