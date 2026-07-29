Il Venezia presenta La Serenissima: la nuova Premium Hospitality Experience in laguna

Con questa iniziativa, il Club introduce la sua proposta di hospitality più prestigiosa, pensata per offrire un’esperienza riservata e altamente personalizzata. L’accesso sarà limitato a soli 75 ospiti per ogni match, garantendo un servizio d’eccellenza e un’atmosfera esclusiva, curata in ogni dettaglio.

Tra accoglienza personalizzata, servizi dedicati e l’atmosfera unica della laguna, gli ospiti potranno vivere il prepartita in una cornice che unisce la passione per il calcio all’eleganza e al fascino del lifestyle veneziano.

Anche lo scafo racconta questa identità: una livrea nera e marmorizzata è attraversata dal profilo dorato del leone alato di San Marco, a suggellare il legame tra la città, la sua storia e i colori del Club.

Il tour parte da San Marco , il cuore pulsante e senza tempo della città, dove un’imbarcazione in perfetto stile veneziano tradizionale attende i propri ospiti per accompagnarli, solcando la distesa lagunare, fino allo Stadio Pier Luigi Penzo . Un’andata e ritorno che ridisegna la matchday experience, trasformando il tragitto in racconto: acqua, storia e passione arancioneroverde si intrecciano in un’unica, indimenticabile vigilia di partita.

A bordo, tra allestimenti di design e un’offerta food & beverage di altissimo livello, ogni dettaglio racconta Venezia. Gli interni, caldi e avvolgenti, richiamano l’eleganza discreta dei tradizionali salotti veneziani tra boiserie, pelle e velluti nei toni del verde oliva e del cuoio. Il ponte superiore si apre invece alla luce e al vento della laguna: un giardino a cielo aperto, arricchito da vegetazione che, nel verde e nella luce, anticipa l’atmosfera del Bosco dello Sport.

Ci si ritrova così in uno spazio riservato dove un esclusivo cocktail bar consentirà di brindare e vivere l’attesa in un ambiente di networking ad alto valore, con la città che scorre sullo sfondo come solo Venezia sa fare.

E non finisce qui. Nel corso della stagione, il viaggio nelle acque della città diventerà anche la cornice di momenti unici e su invito del Club, con l’occasione di incontrare da vicino proprietà, dirigenza e le voci più autorevoli del mondo Venezia: un ponte, letteralmente e simbolicamente, tra i tifosi Arancioneroverdi e il cuore del Club.

La Serenissima salperà per la prima volta in occasione della prima giornata di campionato di Serie A Enilive, e accompagnerà tutte le gare casalinghe della stagione. L’imbarcazione sarà inoltre disponibile per eventi privati, per chi desidera regalarsi, o regalare, un modo tutto nuovo, e tutto veneziano, di vivere la città e i propri colori.