Il Venezia presenta La Serenissima: la nuova Premium Hospitality Experience in laguna

Il club veneto è pronto a offrire una esperienza esclusiva ai propri tifosi in occasione dei prepartita.

Di
Anna Botton
Marketing
Onefootball
venezia serenissima
(Foto Venezia)

Il Venezia amplia la propria offerta di ospitalità premium con il lancio della nuova Premium Hospitality Experience a bordo de La Serenissima, un’imbarcazione ispirata alla tradizione veneziana che trasforma l’avvicinamento alla partita in un’esperienza esclusiva.

Tra accoglienza personalizzata, servizi dedicati e l’atmosfera unica della laguna, gli ospiti potranno vivere il prepartita in una cornice che unisce la passione per il calcio all’eleganza e al fascino del lifestyle veneziano.

Con questa iniziativa, il Club introduce la sua proposta di hospitality più prestigiosa, pensata per offrire un’esperienza riservata e altamente personalizzata. L’accesso sarà limitato a soli 75 ospiti per ogni match, garantendo un servizio d’eccellenza e un’atmosfera esclusiva, curata in ogni dettaglio.

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Il tour parte da San Marco, il cuore pulsante e senza tempo della città, dove un’imbarcazione in perfetto stile veneziano tradizionale attende i propri ospiti per accompagnarli, solcando la distesa lagunare, fino allo Stadio Pier Luigi Penzo. Un’andata e ritorno che ridisegna la matchday experience, trasformando il tragitto in racconto: acqua, storia e passione arancioneroverde si intrecciano in un’unica, indimenticabile vigilia di partita.

Anche lo scafo racconta questa identità: una livrea nera e marmorizzata è attraversata dal profilo dorato del leone alato di San Marco, a suggellare il legame tra la città, la sua storia e i colori del Club.

A bordo, tra allestimenti di design e un’offerta food & beverage di altissimo livello, ogni dettaglio racconta Venezia. Gli interni, caldi e avvolgenti, richiamano l’eleganza discreta dei tradizionali salotti veneziani tra boiserie, pelle e velluti nei toni del verde oliva e del cuoio. Il ponte superiore si apre invece alla luce e al vento della laguna: un giardino a cielo aperto, arricchito da vegetazione che, nel verde e nella luce, anticipa l’atmosfera del Bosco dello Sport.

(Foto Venezia)

Ci si ritrova così in uno spazio riservato dove un esclusivo cocktail bar consentirà di brindare e vivere l’attesa in un ambiente di networking ad alto valore, con la città che scorre sullo sfondo come solo Venezia sa fare.

E non finisce qui. Nel corso della stagione, il viaggio nelle acque della città diventerà anche la cornice di momenti unici e su invito del Club, con l’occasione di incontrare da vicino proprietà, dirigenza e le voci più autorevoli del mondo Venezia: un ponte, letteralmente e simbolicamente, tra i tifosi Arancioneroverdi e il cuore del Club.

La Serenissima salperà per la prima volta in occasione della prima giornata di campionato di Serie A Enilive, e accompagnerà tutte le gare casalinghe della stagione. L’imbarcazione sarà inoltre disponibile per eventi privati, per chi desidera regalarsi, o regalare, un modo tutto nuovo, e tutto veneziano, di vivere la città e i propri colori.

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