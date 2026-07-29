La doppia ammonizione di Embolo per simulazione accende lo scontro FIFA-IFAB

Al centro della questione c’è la clausola dell’errore di identificazione del calciatore, quella per cui l’arbitro dell’incontro fu richiamato al VAR . L’IFAB ha chiarito che questa norma può essere utilizzata soltanto per individuare correttamente il giocatore che ha commesso un fallo. Non può invece servire per rivedere o modificare il fallo stesso, come accaduto nei casi legati a episodi di simulazione. Proprio per questo l’organismo ha annunciato l’intenzione di rivedere il protocollo VAR .

Il caso dell’espulsione di Breel Embolo in Argentina-Svizzera, quarti di finale dei Mondiali, continua a far discutere e apre ora un fronte di tensione tra FIFA e International Football Association Board (IFAB) . Secondo quest’ultima, l’unico organo che può modificare o introdurre nuove regole del gioco, quel cartellino rosso nacque da un’ interpretazione sbagliata del regolamento .

Gli episodi

Durante il Mondiale si erano verificati due episodi di questo tipo. In USA-Paraguay, nella fase a gironi, l’arbitro Makkelie aveva inizialmente ammonito lo statunitense Tim Ream per un fallo su Miguel Almiron. Richiamato al VAR, l’arbitro aveva poi cambiato decisione, ammonendo il paraguaiano. Situazione analoga si era ripetuta con il giallo a Leandro Paredes per fallo su Embolo, con lo svizzero sanzionato per la seconda volta dopo la revisione video e conseguentemente espulso. Per l’IFAB entrambi i provvedimenti finali sarebbero stati corretti nel merito ma raggiunti attraverso una procedura non prevista dalle regole del calcio.

La replica della FIFA non si è fatta attendere. «Prendiamo atto dei commenti dell’IFAB» ha dichiarato un portavoce dell’organismo che governa il calcio mondiale, precisando che il confronto con l’IFAB è stato costante e che l’interpretazione proposta «farà parte della discussione sulle revisioni del protocollo Var, come discusso durante l’ultima assemblea generale annuale».

La FIFA sostiene tuttavia che a Mondiali in corso l’interpretazione applicata sia stata coerente in entrambi i casi citati. Nei due episodi un giocatore era stato identificato erroneamente come autore del fallo da cartellino giallo e il Var aveva suggerito all’arbitro di correggere l’errore causato dalla simulazione dell’avversario. Per la Fifa la simulazione in sé non può essere sanzionata a posteriori e non dovrebbe comportare conseguenze disciplinari per l’avversario coinvolto, tra cui l’espulsione per doppia ammonizione o la squalifica per accumulo di cartellini gialli. «Non riteniamo che si sia trattato di un errore dell’arbitro o del Var e la decisione ha ristabilito la giustizia» ha aggiunto il portavoce.