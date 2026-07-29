Kolo Muani vicino al ritorno alla Juve: l’impatto a bilancio dell’operazione

La Juventus pronta a chiudere il centravanti. Il club bianconero sarebbe ai dettagli nella trattativa con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino Randall Kolo Muani, che firmerebbe un contratto quinquennale con la Vecchia Signora. L’attaccante francese aveva già vestito la maglia bianconera nella seconda parte dell’annata 2024/25, ed era poi tornato a Parigi dopo il prestito oneroso da 3,6 milioni di euro in virtù del mancato accordo per il trasferimento definitivo.

Nella breve esperienza in maglia bianconera l’attaccante nativo della periferia parigina ha collezionato 22 presenze condite da 10 reti, in un periodo in cui ha condiviso le responsabilità offensive con Dusan Vlahovic, che ora è chiamato a sostituire. L’ultima stagione il transalpino ha militato tra le fila del Tottenham, dove in campionato ha sfiorato la retrocessione mettendo a referto solamente una rete in 30 presenze, mentre in Champions League ha avuto un rendimento decisamente più positivo certificato dalle 4 marcature messe a segno in nove apparizione con la maglia degli Spurs.