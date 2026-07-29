Caso Roma Store, dipendenti pronti allo sciopero. Lascia la direttrice delle risorse umane

Cresce la tensione a Trigoria, dove circa quaranta dipendenti della Roma sono stati trasferiti nei negozi ufficiali del club, i Roma Store. Una riorganizzazione che porta la firma di Simonetta Iarlori, direttrice delle risorse umane arrivata nel club un anno fa con l’obiettivo di ridurre il costo del personale, e che da ieri si è separata dalla società giallorossa. Come riporta il Corriere della Sera-Roma, l’addio sarebbe ufficialmente legato a motivi personali. Diverse fonti interne parlano invece di un licenziamento in tronco, riconducibile proprio all’operato della manager nella gestione del personale. Un’operazione, quella condotta da Iarlori che, a conti fatti, non ha prodotto i risultati sperati: dei dipendenti coinvolti nel trasferimento, solo tre hanno raggiunto un accordo con il club per la buonuscita. Gli altri si sono rivolti alle sigle sindacali, che hanno già proclamato lo stato d’agitazione e starebbero valutando l’indizione di uno sciopero.

L’assemblea dei dipendenti si è tenuta proprio a Trigoria, nel giorno e nel luogo in cui la Roma ha aperto il ritiro precampionato, e ha portato alla proclamazione dello stato d’agitazione, primo caso di questo tipo nella storia del club. Secondo quanto raccontato da alcuni lavoratori, la gestione della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma dal 2020, viene percepita come poco rispettosa nei confronti di chi presta servizio da anni nella società. Il caso si inserisce in un piano più ampio di contenimento dei costi e di esternalizzazione dei servizi, portato avanti dal club negli ultimi anni per ragioni economiche. Recentemente sono stati trasferiti nei negozi di merchandising 38 dipendenti su circa 300 complessivi. Personale che proveniva da settori molto distanti dalla vendita al dettaglio: comunicazione, marketing, segreteria sportiva. Ai lavoratori interessati è stata assegnata una nuova qualifica, quella di store coordinator o mansioni assimilabili.