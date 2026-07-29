Dove vedere Palermo Iraklis tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Palermo Iraklis tv streaming, quinta amichevole estiva per la formazione rosanero.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Filippo Inzaghi avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione greca, che milita nel massimo campionato nazionale, allenata da Walter Mazzarri.
Quando si gioca Palermo Iraklis
Palermo-Iraklis, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ), il 29 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.
Dove vedere Palermo Iraklis tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Inzaghi per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rosanero, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Palermo e Iraklis sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul sito ufficiale della società siciliana. Questa sarà l’ultimo impegno per il Palermo in questa prima parte di ritiro in Val Gardena.