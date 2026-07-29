Dove vedere Palermo Iraklis tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Palermo Iraklis tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Inzaghi per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rosanero, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Palermo e Iraklis sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul sito ufficiale della società siciliana. Questa sarà l’ultimo impegno per il Palermo in questa prima parte di ritiro in Val Gardena.